La mère de Christopher Mintz-Plasse a dû le regarder filmer la scène de sexe de McLovin dans Superbad

ShockSpot 12 pouces Pleasure System Machine à sexe

Réalisez vos fantasmes les plus fous et vos désirs les plus coquins avec la machine à sexe Schockspot 12 pouces Pleasure System. Cette machine à sexe est l’une des machines technologiquement les plus avancées sur le marché. Vous pouvez tout régler, de la hauteur et de l’angle de la machine à la vitesse, la force et la profondeur de ses pénétrations jusqu’à 30 cm. Grâce à ses innombrables options de réglage, elle est en mesure d’offrir une meilleure stimulation que toute autre machine à sexe. Que vous soyez debout, assis ou couché sur le dos, ShockSpot Pleasure System vous offrira toujours une expérience sexuelle inoubliable. La machine peut être programmée par l’intermédiaire de votre ordinateur, ce qui signifie que vous pouvez modifier et adapter la stimulation jusqu’à ce que vous trouviez exactement le mode qui vous convient. Comprend une télécommande simple à bouton-poussoir pour une activation et une désactivation rapides et simples de la machine. Des télécommandes plus avancées sont également disponibles sur le marché en tant qu’alternative à la commande par ordinateur. La machine est fabriquée par des ingénieurs aux États-Unis et dispose d’un moteur puissant qui fonctionne avec tous les godes compatibles Vac-U-Lock (gode inclus). La machine à sexe ShockSpot 12 pouces Pleasure System a été déjà présentée sur HBO et a été nommée l’une des meilleures machines à sexe disponibles sur le marché par fuckingmachines.com.