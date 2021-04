La mère de Chrissy Teigen a dédié son livre de recettes à son défunt petit-fils Jack

Vilailuck « Pepper » Teigen a rendu hommage au petit-fils qu’elle a perdu dans un prochain livre de cuisine consacré à la famille.

La mère de Chrissy Teigen a dédié son livre, « The Pepper Thai Cookbook: Family Recipes From Everyone’s Favorite Thai Mom », à ses parents décédés et à son petit-fils Jack, décédé à 20 semaines lorsque Chrissy Teigen a subi une perte de grossesse l’année dernière.

Vilailuck « Pepper » Teigen, montré avec sa fille Chrissy Teigen, a rendu hommage à son défunt petit-fils Jack dans son nouveau livre de cuisine. Kevin Mazur / WireImage

« Nous parlons de lui tous les jours », a déclaré Pepper Teigen au Wall Street Journal. « Luna parle de lui tous les jours, et c’est comme ça que nous pleurons. » « Nous nous améliorons chaque jour … Nous nous améliorons tellement et Chrissy aussi. »

À la suite de la mort de Jack, Pepper Teigen, 59 ans, a partagé une vidéo déchirante sur Instagram en octobre de ses pleurs à l’hôpital avant de lui donner un petit baiser.

«Mon cœur souffre de t’aimer tellement bébé Jack», écrit-elle.

Pepper vit à Beverly Hills avec sa fille et son gendre John Legend ainsi que ses deux petits-enfants, Luna et Miles.

Chrissy Teigen, qui a produit ses propres livres de cuisine, était l’une des principales raisons pour lesquelles Pepper voulait écrire de nombreuses recettes thaïlandaises qui étaient dans sa tête depuis des années pour son nouveau livre de cuisine.

« (Chrissy) a mis beaucoup de confiance en moi et m’a dit que j’étais la meilleure cuisinière et que je devais écrire ces recettes », a-t-elle déclaré au Wall Street Journal. « Et je suis tellement contente qu’elle l’ait fait. Alors maintenant, j’ai un livre et quelque chose que je peux lui transmettre, Luna et Miles. «

Pepper a grandi en Thaïlande et a déménagé dans l’État de Washington au début des années 1980 après avoir épousé le père de Chrissy, Ron Teigen. Elle préparait souvent des repas thaïlandais pour elle-même après avoir servi des plats réconfortants américains à sa famille.

«Quand je cuisinais mon genre de nourriture, par exemple mon pad thai, je me sentais connectée à la maison», a-t-elle déclaré au Wall Street Journal.

