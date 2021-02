La Mercedes-Benz Classe C de cinquième génération fera ses débuts mondiaux le 23 février

16 févr.2021 17:08:04 IST

La date est sortie – la Mercedes-Benz Classe C 2021 fera sa première mondiale le 23 février. Malgré le virage monumental du marché vers les SUV et les multisegments, la Classe C a continué d’être un pilier clé pour Mercedes-Benz dans le monde. La quatrième génération C – sortie en 2014 – a trouvé plus de 2,5 millions d’acheteurs dans le monde, mais maintenant, sept ans plus tard, elle devrait être remplacée par la Classe C de cinquième génération, qui sera plus grande, plus luxueuse et prêt à s’inspirer fortement de son frère beaucoup plus grand, la nouvelle Classe S.

Les images de la Mercedes-Benz Classe C 2021 révèlent des détails de conception clés

Pour l’instant, Mercedes-Benz garde le monde en haleine, ne révélant que des aperçus fugaces de la nouvelle Classe C. Dans la dernière série de teasers, Mercedes a mis en lumière (sans jeu de mots) le nouveau phare à LED de la Classe C – qui pourrait être équipé de la technologie avancée Digital Light de la marque – et la calandre, qui semble comporter plusieurs petits trois. étoiles pointues.

Le deuxième teaser donne un aperçu de la silhouette de la nouvelle Classe C. Bien qu’il ne soit pas trop éloigné de celui du modèle sortant, l’image fait allusion au nouveau C ayant un nez plus plat, une ligne d’épaule forte, des poignées de porte à tirette et des feux arrière à DEL minces.

Mercedes-Benz Classe C 2021: une expérience prometteuse en classe mini-S

Pour aider à l’éloigner de la limousine de classe A (qui devrait être lancée en France d’ici mars de cette année), la nouvelle Mercedes-Benz Classe C sera environ 65 mm plus longue que son prédécesseur, avec 30 mm dans l’empattement plus long.

Il est basé sur la même architecture arrière modulaire que la Classe E et la Classe S, ce qui signifie qu’il conserve également sa configuration à propulsion arrière. Outre son design et son style (qui seront également influencés par la nouvelle Classe S), la nouvelle Classe C visera également à reproduire l’expérience intérieure de la nouvelle S. Il sera équipé d’un grand écran d’instruments numériques, d’un écran de réalité augmentée, d’un écran tactile central de style tablette et du système d’infodivertissement MBUX de deuxième génération. De plus, la nouvelle Classe C devrait également être nettement plus spacieuse.

Options de moteur et de boîte de vitesses Mercedes-Benz Classe C 2021

La particularité de la Classe C de cinquième génération sera que toutes les versions – y compris la version standard et la performance – seront toutes équipées de moteurs à quatre cylindres. Il y aura une gamme de moteurs essence et diesel à quatre cylindres de 2,0 litres équipés d’un système hybride doux, ainsi que des versions hybrides rechargeables (avec jusqu’à 100 km d’autonomie purement électrique) et les versions AMG, qui seront être également propulsé par un moteur à quatre cylindres hybridé. Une boîte automatique à 9 rapports devrait être livrée de série et certains marchés recevront également des versions à traction intégrale.

Lancement et prix prévus de la Mercedes-Benz Classe C en France pour 2021

Avec Mercedes-Benz France ayant les mains pleines de lancements qui sont en retard (pensez à la limousine de classe A et au GLA de deuxième génération), il est peu probable que la nouvelle Classe C arrive en France de si tôt. Cela dit, Mercedes-Benz France a promis qu’elle a aligné un total de 15 lancements pour 2021 – dont certains que nous n’avons peut-être pas vu venir – et la nouvelle Classe C arrivera certainement ici en temps voulu. Quand il arrivera, attendez-vous à ce qu’il se rapproche de la marque Rs 50 lakh, car Mercedes tentera de créer un espace de respiration entre la limousine de classe A et la nouvelle classe C.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂