La Mercedes-AMG GT Black Series a même battu le record du Nürburgring

Mercedes-AMG confirme que la GT Black Series a même établi le record du tour le plus rapide du circuit Nürburgring-Nordschleife pour une voiture de série, avec un temps officiellement chronométré de 6m43.616s.

Là où il y a de la fumée, il y a du feu, dit la sagesse populaire. Cela concerne le nouveau record du tour de vitesse le plus rapide pour les voitures de série sur le circuit Nürburgring-Nordschleife établi par la Mercedes-AMG GT Black Series.

Il y a environ un mois, nous avons rendu compte ici que la marque allemande avait tenté d’établir un nouveau maximum sur cette piste pour battre le record de Lamborghini Aventador SVJ et qu’elle était chronométrée avec le temps de 6 minutes et 43 secondes, soit presque deux secondes de moins ( 6m44.97s) que la super sportive italienne.

Mercedes-AMG n’a pas confirmé la tentative de record à l’époque et le pilote officiel de GT3, Maro Engel, a écrit un message sur le réseau social Twitter, déclarant qu’il ne s’agissait que d’un test avec la Black Series au Nürburgring.

Tout est confirmé et… enregistré

Maintenant, Mercedes-AMG a officiellement confirmé que la tentative avait même été faite, ajoutant que la GT Black Series était le «véhicule le plus rapide du circuit Nürburgring-Nordschleife». Les détails abondent!

La marque allemande affirme que le pilote de GT3, Maro Engel, a réussi à parcourir les 20,6 kilomètres de longueur du circuit (mesurés sans la ligne de secteur T13) en 6m43,616s, cette fois mesurés et officiellement certifiés. L’extension totale du circuit, c’est-à-dire avec la ligne droite du secteur T13, a été réalisée par la Mercedes-AMG GT Black Series en 6m48.047s.

Mercedes-AMG précise que Maro Engel a exploré toutes les possibilités offertes par la nouvelle GT Black Series, en tant que moteur de série le plus puissant jamais conçu, l’AMG V8, qui offre une puissance de 730 ch, ainsi qu’une aérodynamique sophistiquée et options de réglage de suspension étendues.

Adapté aux détails

La marque allemande indique que le séparateur avant en fibre de carbone a été étendu à la position «Race», tandis que les ailes inférieure et supérieure du profil aérodynamique arrière ont été réglées chacune en position intermédiaire.

À son tour, la suspension AMG réglable avec amortissement adaptatif a été abaissée de cinq millimètres sur l’essieu avant et de trois millimètres à l’arrière, pour renforcer l’effet venturi sur le diffuseur avant. Les angles de suspension ont également été ajustés aux valeurs maximales possibles.

En ce qui concerne les barres stabilisatrices réglables, Maro Engel le pilote a opté pour la configuration la plus rigide parmi les trois possibles et a ajusté l’antipatinage AMG à neuf niveaux entre les positions six et sept, selon le secteur du circuit.

L’efficacité aérodynamique de la Mercedes-AMG GT Black Series a également une influence majeure sur les performances globales du modèle sportif.

Une dérivation directe du sport automobile, par exemple, est le capot en fibre de carbone avec deux grandes sorties de ventilation. Ceux-ci guident spécifiquement l’air chaud du radiateur hors du compartiment moteur, ce qui augmente la force verticale descendante, tout comme l’aile arrière et la partie inférieure du châssis, qui est largement fermée.

Les temps au tour ont été strictement chronométrés par des experts indépendants de «wige SOLUTIONS». Un notaire indépendant a également certifié l’état du véhicule ainsi que les mesures.

