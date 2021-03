La mémoire est la réalité que nous voulons abandonner

Il y a une phrase célèbre d’Einstein, dans laquelle il dit: « Chaque mémoire est un accès à une autre réalité ». Ce ne serait pas encore le cas pour de telles mémoires extracérébrales.

L’ECM ou mémoire extracérébrale fait référence à des souvenirs qui ne sont pas «contenus» dans le cerveau et qui sont souvent confondus avec de simples rêveries ou imagination.

Chez l’enfant, vers l’âge de deux et trois ans, il semble que ces souvenirs aient la facilité d’apparaître assez spontanément et rapidement.

Il semble également que ce type d’accès ferme généralement ses portes vers l’âge de sept ans. Dans l’univers adulte, par conséquent, le contact avec ce modèle de souvenir est pratiquement impossible. Peut-être avons-nous suivi une sorte de formation qui nous a conduits à l’oubli.

Ce qui est considéré comme bizarre en termes de perception de la réalité n’a pas d’espace pour être conçu, vu, ressenti ou rappelé. Même ainsi, tout indique que nos machines biologiques insistent pour fonctionner d’une manière beaucoup plus large que l’emprisonnement perceptif que nous nous sommes imposé. En conséquence, pour les adultes, certaines évasions de ces Mémoires Extra-Cérébrales échappent parfois aux enclos imposés et transmettent généralement leurs messages à travers les rêves inhabituels connus.

D’un autre côté, des histoires différentes et absolument incroyables ne manquent pas dans le groupe d’âge où il n’y a pas de frontières pour recevoir ces larges souvenirs. D’autres exemples de cet ordre se produisent dans certaines expériences de mort imminente. Dans les NDE (Near Death Experiences), les souvenirs ne sont pas non plus confirmés comme des réalités réelles, mais ce qui est intéressant, c’est qu’ils finissent par fonctionner comme tels au point de changer la vie des personnes qui ont vécu de telles expériences. Certains rêves inhabituels entraînent également ce genre de transformation.

La mémoire extracérébrale est donc une mémoire différente du réseau de mémoire reconnu comme tel par le cerveau. Parfois, cela ne vient pas de manière linéaire ou avec la logique que nous utilisons souvent à l’état de veille. Dans les pratiques de retraitement cérébral de la thérapie, par exemple, il n’est pas rare que ce type de mémoire provienne de la fonction de libération d’un contenu émotionnel enchâssé et aussi d’une plus grande réflexion ajoutée à la solution des conflits.

Bien que nos identités se construisent à travers nos souvenirs, rien n’empêche la personne de vivre avec une identité construite à travers de faux souvenirs, avec des histoires qui racontent d’elle-même et qu’elle en vient à croire comme étant vraies, y compris en créant de faux souvenirs et en y croyant. Après tout, tout est perception!

Dans Extracerebral Memories, bien que nous n’ayons ni un passé linéaire ni palpable par rapport à eux, les accès et les souvenirs sont des scénarios qui sont néanmoins des perceptions d’autres réalités.

Ce qui compte, c’est ce que nous allons faire des matériaux accédés, et quelle que soit la manière dont ils peuvent nous parvenir, il faut être les pieds sur terre pour que si c’est le cas, nous sachions attentivement tirer parti des situations. , même les moins courants.

Et pour ce que nous pouvons concevoir, percevoir, capturer, ressentir et voir comme des réalités, le mantra vaut toujours: plus on est éveillé, mieux c’est!