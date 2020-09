La mélancolie de la nouvelle histoire de Haruhi Suzumiya arrive en Occident

La nouvelle histoire qui débarquera dans un roman de plus de 250 pages fera son chemin à l’international

“La mélancolie de Haruhi Suzumiya“Il reste dans la mémoire de beaucoup comme l’une des meilleures histoires de l’industrie de l’anime depuis des années, surtout quand il avait le sceau de qualité fourni par Animation de Kyoto. Cependant, la franchise a également une longue tradition littéraire, dont nous avons appris que plus de neuf ans plus tard, nous aurions un nouveau roman, qui aurait également l’air une histoire complètement inédite.

Le nouveau roman arrivera en Occident, mais pas pour tout le monde

Maintenant, on découvre grâce à Presse Yen que cette nouvelle histoire dans l’univers de “La Mélancolie de Haruhi Suzumiya” atteindra également l’Ouest. Plus précisément, ce qui a été confirmé, c’est que l’histoire sera publié en même temps aux États-Unis et au Japon, un grand pas en avant qui, logiquement, finit par être quelque peu décevant pour les habitants de l’Europe. Cependant, nous ne devons pas exclure que l’annonce arrivera finalement pour le continent européen – bien qu’à ce stade, il semble plus probable qu’elle se produise plus tard -.

En cas de doute, nous soulignerons que la nouvelle histoire de “La Mélancolie de Haruhi Suzumiya”, qui fait référence au nom “L’intuition de Haruhi Suzumiya”, sera initialement publié en format numérique le 25 novembre 2020. Heureusement, les parties prenantes peuvent respirer facilement en sachant que plus tard une version papier sera également disponible. Enfin, nous nous souviendrons que le roman comprendra également “Nana Fushigi Overtime” et “Atezuppo Numbers”, des histoires qui ont déjà fait leurs débuts dans le passé par la main de Kadokawa.

Synopsis de La mélancolie de Haruhi Suzumiya

“L’histoire suit la protagoniste, Haruhi Suzumiya, et ses étranges aventures avec son club scolaire, la brigade SOS, qu’elle a fondée pour enquêter sur des événements mystérieux de toutes sortes. Son groupe est composé de Kyon, qui est également le narrateur de la série; le lecteur de livre muet Yuki Nagato; le timide et sensuel Mikuru Asahina; et l’étudiant d’échange «mystérieux» Itsuki Koizumi. Au cours de la série, Kyon découvre que ce n’est pas un hasard s’ils font partie du club et qu’ils pourraient expliquer les étranges altérations de la réalité qui se produisent chaque fois que Haruhi souhaite que quelque chose se passe.“.

