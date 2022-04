La meilleure série sur Netflix en ce moment : parfaite pour le week-end

Netflix

Le catalogue Netflix est l’un des plus choisis lorsque le week-end arrive. Mais, pour ceux qui ne trouvent toujours pas leur série idéale, chez Spoiler, nous avons la meilleure option. La rencontrer.

© GettyNetflix

Le week-end arrive et Netflix il devient la plate-forme idéale pour ceux qui veulent profiter d’une bonne série. Ceci est dû au fait la société dirigée par Ted Sarandos C’est l’une des plus variées de son catalogue. De plus, bien sûr, chaque mois, il renouvelle son contenu et les utilisateurs trouvent de nouvelles productions à apprécier qui deviennent généralement une tendance.

Mais il y a aussi ceux qui ont des complications lors du choix du contenu. La réalité est que la bibliothèque de Netflix il est si large que parfois c’est plus difficile qu’il n’y paraît. Pour cette raison, de Spoiler, nous avons l’option idéale pour ceux qui ne savent pas quoi voir ce week-end. C’est une série qui compte parmi les plus regardées sur la plateforme et qui n’arrête pas de faire parler les utilisateurs.

+ Les meilleures séries sur Netflix en ce moment :

La fiction en question est Pas un mot, une mini-série de six épisodes basée sur le roman de Harlan Coben. L’auteur américain de romans policiers et à suspense a créé ce livre en 2008 et le voit aujourd’hui adapté au petit écran par Netflix. Et, moins d’une semaine après sa première sur le géant du streaming, elle ne cesse de faire sensation.

En fait, il convient de noter que dans les dernières statistiques de la plate-formePas un mot entré dans le top 10. Selon ce que dicte le classement, ladite fiction est entrée dans la liste des plus reproduites. C’est trouvé à la sixième place avec 17 320 000 heures vuesce qui indique qu’il a un grand avenir dans Netflix s’il continue de croître de semaine en semaine.

De quoi s’agit-il? La description de Netflix Il dit: « Cette série policière captivante se déroulant dans une banlieue aisée de Varsovie est basée sur le roman à succès de Harlan Coben.”. Une prémisse qui attrape déjà et, sans aucun doute, Pas un mot C’est la création parfaite pour le week-end.

