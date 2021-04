La meilleure série Netflix à la dernière montre maintenant

Depuis le début de la pandémie, des gens du monde entier ont été contraints de se divertir chez eux, ce qui fait des services de streaming tels que Netflix un incontournable.

Inoublié:

Récemment, ITV a mis fin à la quatrième série de drames policiers bien connus Unforgotten, et si vous voulez regarder l’agitation, vous pouvez revenir avec les 3 premières séries sur Netflix. Chaque saison de l’affaire, Cassie Stuart et Sunil «Sunny» Khan (Sanjeev Bhaskar) tentent de faire la lumière sur un certain nombre de beaux crimes noueux. Les procès de détective sont différents.

Le sac à dos de vente au détail de Sunny a même remporté ses cultes dans les médias sociaux, qui ont toujours été salués pour la qualité de son écriture, qui n’a jamais été transformée en territoire saillant.

J’y suis arrivé! Double problème:

J’y suis arrivé! a atterri sur le streamer dans la cinquième rangée de la cuisson Netflix, les concurrents s’affrontant par paires pour cette saison spéciale de « double problème ».

La série télé-réalité nommée Emmy, animée par la comédienne Nicole Byer, met au défi les aficionados de reproduire des gâteaux complexes et détaillés pour gagner 10000 €. Avec une compétition différente entrant Cloué C’est chaque épisode et une gamme de pâtisseries compliquées à copier, les juges d’Adam Scott et Maya Rudolph, Ron Funches et Jason Mantzouka sont traités pour un résultat hilarant, tandis que les juges invités regardent avec horreur.

Brooklyn Nine-Nine:

Nine-Nine est enfin arrivé sur Netflix pour la septième saison de Brooklyn, la série de 13 épisodes débutant un an après sa première diffusion sur NBC aux États-Unis.

Dans cette comédie procédurale policière qui se déroule à Brooklyn, à New York, la star de la SNL et du Palm Spring, Andy Samberg, dirige ce casting en tant que Jake Peralta – un flic sympathique pour enfants avec un excellent dossier de résolution de crimes. Il a rejoint un capitaine éclectique, le lieutenant Terry Jeffords (Terry Crews), Rose Delice (Stephanie Beatriz), le lieutenant obsédé par le fitness, et son patron, le capitaine Raymond Holt.

Il a rejoint le capitaine Raymond Holt dans un autocollant de décision prometteur (Andre Braugher). Avec la huitième et dernière saison de Parks and Recreation en route, c’est le moment idéal pour se gaver de la comédie produite par Dan Goor et Michael Schur de Parks and Recreation.

Les irréguliers:

Cette toute nouvelle adaptation de Sherlock Holmes, la dernière d’une longue série d’adaptations de Sherlock Holmes, adopte une approche unique du genre, incorporant un aspect surnaturel et se concentrant sur un groupe d’adolescents de la rue en difficulté qui sont amenés à résoudre des crimes par le mystérieux docteur Watson. et l’énigmatique Sherlock Holmes. Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari et Mckell David font partie des jeunes acteurs de la distribution, Sherlock lui-même jouant un rôle de soutien.

Formule 1: conduire pour survivre

Cette série documentaire, qui suit les joueurs clés, les superstars, les pilotes et les membres d’équipage sur le circuit de Formule 1, est récemment revenue pour une troisième saison de dix épisodes, coïncidant avec le début du calendrier de la F1 2021. La nouvelle série examinera de plus près comment les équipes ont fait face aux circonstances à huis clos imposées par la pandémie de coronavirus, ainsi qu’une nouvelle perspective sur certains des plus grands événements de la saison 2020, qui ont vu Lewis Hamilton gagner son septième titre mondial sans précédent.

Ville frontière:

Cette série finlandaise est l’une des nombreuses séries Nordic Noir qui ont été largement saluées et elle est disponible en streaming dans son intégralité sur Netflix. Il suit un détective talentueux qui déménage dans une petite ville à la recherche d’une vie plus simple, pour être entraîné dans un réseau de cas de réseau très troublants à la suite du transfert.

Sky Rojo:

Ce dernier thriller comique sombre d’Alex Pina, l’auteur des drames à succès Money Heist et White Lines, raconte l’histoire d’un trio de travailleuses du sexe qui fuient leur proxénète et ses acolytes pour «rester en vie cinq minutes de plus. . » Il y a des rires et des sensations fortes dans leurs aventures, un peu comme dans ses précédents succès Netflix, mais la série plonge également dans des thèmes plus sombres.

Hypothèque ou mariage:

Dans cette nouvelle série télé-réalité, la wedding planner Sarah Miller est en concurrence avec l’agent immobilier Nichole Holmes pour voir ce qui est le plus important pour un groupe de couples sur le point de se marier: un beau mariage ou une maison de rêve. Chaque couple a un budget qu’il peut consacrer à son mariage ou à sa maison, et c’est à Sarah et Nichole de les persuader de le dépenser pour ce dernier.

Celui

Ce nouveau thriller psychologique est basé sur le roman du même nom de John Marrs et se déroule dans un monde où un chercheur en ADN a créé un nouveau service de jumelage qui garantit aux utilisateurs de trouver le partenaire idéal. Mais tout n’est pas comme il semble, et le service a bientôt des effets négatifs, les gens étant incapables de faire face aux conséquences.

Meurtre parmi les mormons:

Regardez Murder Among the Mormons, une mini-série en trois parties sur les attentats à la bombe de Salt Lake City en 1985, si vous êtes à la recherche de votre prochaine solution de crime. Cette série documentaire, dirigée par Jared Hess et Tyler Measom, explore les trois attentats à la bombe qui ont tué deux personnes et secoué la communauté mormone, ainsi que le suspect responsable.

Le bureau (États-Unis)

La comédie sur le lieu de travail de longue date avec Steve Carrell est généralement reconnue comme l’une des meilleures sitcoms américaines de mémoire récente. Bien que la première saison souffre d’être trop similaire à l’original de Ricky Gervais, la saison deux voit le spectacle commencer à trouver sa propre direction et bientôt s’épanouir en quelque chose d’unique. Pour la plupart, Carrell dirige une énorme distribution d’ensemble, avec John Krasinski, Rainn Wilson et Mindy Kaling fournissant des rôles de soutien amusants. C’est juste le genre de télévision apaisante dont nous avons besoin en ce moment.

