La meilleure série italienne sur HBO Max

Le passé et le présent se confondent dans cette grande liste de recommandations.

Un de nos pays voisins, Italieest synonyme de culture et passé glorieux. La plateforme hbo maxdans sa quantité innombrable de fictions et séries de la télévision, veuillez avoir Titres variée, que ce soit créé dans le pays transalpin ou dont thématique se concentrer sur citoyens d’Italie. Quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus que vous apprécierez ces séries télévisées italiennesde la même manière que vous avez apprécié nos recommandations sur les productions britanniques.

Préparez-vous à rencontrer un passé plein de gladiateurs ou luttes de pouvoir et un Cadeau où le mafia et les défis Qu’est-ce que cela implique? dominer une religion sont quelques-uns des grands sujets à discuter.

Ce sont les recommandations que nous faisons à propos des séries italiennes sur HBO Max

Que vous aimiez avec des productions aussi exceptionnelles comme Les Sopranos, d’ascendance italienne, comme si vous préfériez vérifier le grossièreté de l’empire romainà Rome, la plate-forme hbo max a la série italienne idéal pour s’aventurer dans une culture ancienne.

Gomorrhe

le merveilleux ami

Rome

Le jeune pape

Romulus

Les Sopranos

suburra

Le nouveau pape

Gomorrhe

Robert Saviano est responsable des deux roman éponyme ainsi que la création de cette série italienne, basée sur des faits réels, et qui nous invite à observer la la violence qui stagne depuis des décennies au nord de naples et qui est construit sur les fondations du bien connu Querelle Italien, une organisation criminelle qui contrôle, au-dessus de tout gouvernement, ce qui se passe dans la ville. Cyrusbras droit du chef de clan, est celui qui viendra avec nous sur ce voyage de la violence, disponible sur HBO.

Année : 2021

Saisons : 4

Épisodes disponibles : 58

Durée approximative : 50 minutes

le merveilleux ami

Nous vous présentons, ensuite, un autre de ces titres basés sur des romans, dans ce cas nous parlons des livres de Deux amis à partir de Hélène Ferranteet cela nous amènera à rencontrer Elena Grécoune vieille dame qui, un beau jour, précisément au moment de la disparition de sa meilleure amie, décidera raconter une histoire d’amitié entre deux jeunes filleselle et son amie Lila, à partir du moment où ils se sont rencontrés, à l’école, et progressant au fil des ans.

Année : 2018

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 16

Durée approximative : 60 minutes

Rome

Ce série téléviseur hbo maxqui fut un succès en son temps et eut l’un des plus gros budgets en 2005, avec 100 millions d’euros par ses deux saisons, elle nous rapproche de la ville italienne, un demi-siècle avant la naissance de Jésus. Déjà convertie en l’une des villes les plus importantes du monde, Rome c’est lui centre d’un Empire qui ne cesse de croître et qui reposait sur une République, où aucun homme ne pouvait atteindre le pouvoir absolu. Cependant, le corruption et dérives de la classe dirigeante a commencé à pourrir le système de l’Intérieur.

Année 2005

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 22

Durée approximative : 60 minutes

Le jeune pape

Quand on mélange le église avec éléments dramatiquespeut-être avec une touche de thriller, nous obtenons, à certaines occasions, bijoux Comment vas-tu série téléviseur HBOoù l’on trouvera Loi de Judeen plus de Javier Camaradans le rôle d’un nouveau pape de l’Église catholique, qui ne sera pas bien reçu par la communauté en raison de son idées alternativestoucher le obscurantisme. Le sien passéqui le tourmente constamment, sera l’un des moteurs de série et le moteur de sa façon d’agir.

Année : 2016

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 10

Durée approximative : 55 minutes

Romulus

Si vous voulez explorer le histoire de l’Italie, les séries télévisées modernes nous ont montré son développement dans toute sa splendeur. Cette série, disponible en hbo max et situé au 8ème siècle avant JC, nous montrera comment le la vie de Romulus et Remusles légendaires fondateurs de Rome, à une époque marquée par l’établissement d’un monde primitif et sauvage car peu ont existé. L’histoire sera racontée à travers le prisme et le point de vue à trois personnes différents : Iemos, Wiros et Ilia.

Année : 2020

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 10

Durée approximative : 55 minutes

Les Sopranos

ce fabuleux série à partir de hbo maxune des série de référence du genre criminel, est l’un des écueils de cette liste, puisqu’il s’agit d’une production américaine, mais qui fait l’éloge du village italien dans chacun de ses chapitres. La vie d’un des familles mafieuses le plus célèbre du petit écran a été si primé Quoi acclamé par le public et nous laisse l’héritage du grand Jacques Gandolfinidécédé il y a quelques années, et qui s’est converti Tony Soprano dans un membre de plus de notre famille, si vous avez l’habitude soudoyer, menacer et aller chez le psychologue à la recherche de conseils. fin inoubliableque vous avez sûrement entendu ou vu à l’occasion, pour une série inoubliable.

Année : 1999

Saisons : 6

Épisodes disponibles : 86

Durée approximative : 55 minutes

suburra

Si vous croyiez que Gomorrhe était le sumun du monde souterrain de la société italienne, avec la présence du crime organiséla Église catholique et les politiciens corrompus en arrière-plan, je pense que cela sériedisponible en hbo maxde notre liste de recommandations sera le complément parfait à notre voyage à travers l’Italie. Quelque terrains d’une ville côtière près de Rome sera le début d’une bataille entre les politiciens, la mafia et l’Église, où le les décisions prendre sera mortel et personne ne sera en sécurité.

Année : 2017

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 24

Durée approximative : 40 minutes

Le nouveau pape

Ce série téléviseur hbo maxcomme sa première version, dont nous vous avons déjà parlé en quelques lignes au-dessus de cette recommandation, nous montre la intestins et les fondations de la Église catholique au Vatican. À cette occasion, Loi de Jude continue de jouer le pape Pie XIII, tandis que Jean Malkovitch s’incorpore sous le nom de pape Jean-Paul III. L’histoire de ce genre de deuxième saison de The Young Pope nous apprendra comment Pie XIII c’est trouvé dans le comatandis que Voiello obtient que Monsieur John Brannoxun aristocrate anglais modéré, charmant et sophistiqué monta sur le trône papal sous le nom Jean-Paul III.

Année : 2020

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 9

Durée approximative : 60 minutes

Rubriques connexes: Séries

Cet article suggère objectif et indépendant produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Andro4all reçoit une commission.

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂