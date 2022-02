La meilleure série HBO Max basée sur des livres

Rencontrez les séries qui sont venues de l’esprit des meilleurs écrivains et écrivains.

Bien que rares soient les occasions où l’on se demande si le scénario d’une série la télévision est original ou est-ce basé sur un romannous croyons que ceux productions Quoi vient de la littérature avoir meilleures options devenir une série de Succès, en raison de la communauté de lecteurs derrière elle. Si tu veux découvrez les meilleures séries basées sur des livres à partir de hbo maxde la même manière que nous recommandons déjà certaines séries basées sur des événements réels, restez avec nous.

Nous sommes sûrs que vous n’étiez pas au courant que certains de vos série préférée à partir de hbo maxque vous verrez sûrement écrit dans notre liste, étaient basé sur des oeuvres littéraires.

Lisez, connectez et profitez de ces séries HBO Max

Que vous vouliez voir productions espagnoles de romans à succès, comme ce serait le cas de Patria, comme si vous préfériez le compliqué relation entre le tueur et la policedans Killing Eve, la plateforme hbo max a la série basée sur un roman approprié pour vous.

fait pour l’amour

le merveilleux ami

matière noire

L’hôtesse de l’air

Chapelwaite

Patrie

Les restes

tuant la veille

fait pour l’amour

Ce Serie télévisée à partir de hbo maxbasé sur roman à partir de Alissa Nuttingnous propose une vision inhabituelle du amour et les progrès de la La technologiePresque comme si l’un dépendait de l’autre. Lorsqu’un homme décider implanter une puce tout seul Femme pouvoir, après l’avoir trompée, pouvoir avoir accéder à votre cerveauelle décide de s’enfuir de chez elle et partir en courant ce qui ne sera pas facile, compte tenu de la nature de la technologie qu’elle porte désormais dans sa tête et qui permet à son mari de savoir où elle se trouve à tout moment, de voir à travers ses yeux et de connaître son état d’esprit.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 30 minutes

le merveilleux ami

Nous vous présentons, ensuite, un autre de ces titres basés sur des romans, dans ce cas nous parlons des livres de Deux amis à partir de Hélène Ferranteet cela nous amènera à rencontrer Elena Grécoune vieille dame qui, un beau jour, précisément au moment de la disparition de sa meilleure amie, décidera raconter une histoire d’amitié entre deux jeunes filleselle et son amie Lila, à partir du moment où ils se sont rencontrés, à l’école, et au fil des années.

Année : 2018

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 16

Durée approximative : 60 minutes

matière noire

l’un des grands romans fantastiques des dernières décennies, créé par Philippe Pullmannest devenu série de la télévision grâce à hbo max et nous invite à rencontrer un monde alternatifoù tous êtres humains avoir les animaux société, qui sont une représentation de votre âme. La série suivra une jeune femme nommée lyrequi se révèle orphelin, et qui finira par découvrir un énorme mystère, alors qu’il cherchait son ami Roger. De plus, vous finirez par vous rendre compte qu’une série de enlèvements et une substance mystérieuse appelé Dust y est pour beaucoup.

Année : 2019

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 15

Durée approximative : 45 minutes

L’hôtesse de l’air

Si vous connaissiez déjà le côté comique de Kaley Cuoco dans The Big Bang Theory, une série disponible sur hbo max qui occupe également une place de choix dans cette liste, laissez-vous surprendre par un performance dramatique qui vous fera oublier le fameux Penny presque instantanément. La série, basée sur le livre à partir de Chris Bohjaliannous demande de nous mettre à la place d’un hôtesse de l’air qui rencontre inopinément le corps à partir de un de ses flirts de haut vol dans litTandis que le conspiration frapper à votre porte. Au fur et à mesure des chapitres, nous pourrons découvrir qui était l’homme en question, la raison de sa mort et, en outre, s’il y a un tel complot ou si la pauvre femme perd la tête.

Année : 2020

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 40 minutes

Chapelwaite

S’ils existent fans d’horreur qu’ils n’apprécient pas Stephen Kingnous sommes désolés pour eux, mais nous ne pouvions pas arrêter de recommander ceci Serie télévisée à partir de hbo maxsur la base d’un histoire courte du génie américain, intitulé Lot de Jérusalem. Dans l’histoire, que nous ne voulons pas non plus éventrer pour qu’elle conserve intacte son essence, nous rencontrerons les Capitaine Charles Boonejoué par Adrien Brody, après le mort tragique de sa femme à bord d’un baleinier. avec leurs enfants retourner à la petite ville de Coins des prédicateursdans l’État du Maine, pour découvrir comme la l’histoire de ta famille continue les traquer jusqu’à ce qu’ils osent l’affronter.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 10

Durée approximative : 50 minutes

Patrie

Peu d’introductions ont besoin de cette mini-série, basée sur le roman de Fernando Aramburuet qui explore la douleur causée par le groupe terroriste ETA pendant son moment le plus difficile, au sein de deux familles basques. Controverses mises à part, la série a atteint unir critiques et publicen plus d’effectuer une exercice d’expiation de la douleur et de la tragédie qui se vit depuis des décennies dans notre pays. Un pas de plus pour oublier les déceptions que la folie du terrorisme a provoquées chez les citoyens et qui se sont transformées en pièce de collection audiovisuelle. La guerre Quoi la douleur et la souffrance si près que ils ont encore mal.

Année : 2020

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 60 minutes

Les restes

Cherchant à répéter la formule de succès de perdules créateurs de la série télévisée mythique nous ont donné l’un des fleurons du divertissement audiovisuel des dernières années. Avec The Leftovers on assiste à la disparition d’une partie de la population mondialepour rencontrer un monde abattuà la fois dans les croyances et dans le fanatisme, où beaucoup doivent continuer à vivre sans beaucoup de leurs proches et d’autres essaient de profiter de la situation pour placer le religion dans la sommet de la société. Ce travail est indispensable si vous souhaitez un histoire puissante Et le pouvoir te poser des questions qui libérera vos instincts les plus élémentaires.

Année 2014

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 28

Durée approximative : 50 minutes

tuant la veille

Nous vivons un doux moment dans la conjonction de série télévisée et Protagonistesun peu différent de ce à quoi nous sommes habitués, féminin. A cette occasion, nous devrons traquer un couple de femmes, assassin et policierqui maintiennent une permanence jeu du chat et de la sourisoù nous pouvons parcourir la longueur et la largeur de la planète pour témoigner meurtres atroces et observer comment le chasseur ne veut pas finir de capturer sa proie et, de son côté, comment la proie laisse des miettes pour que le chasseur puisse la suivre. Une des série essentiellebasé sur roman à partir de Luc Jennings à partir de hbo max.

Année : 2018

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 24

Durée approximative : 40 minutes

Rubriques connexes: ensembles

Cet article suggère objectif et indépendant produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Andro4all reçoit une commission.

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂