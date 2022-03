La meilleure série de comédie noire mexicaine que vous verrez sur HBO Max

in

La production latino-américaine compte 8 épisodes au total. De plus, il possède un label argentin, puisque parmi ses créateurs figurent l’Argentin Esteban Seimandi, son showrunner, et son compatriote Ariel Amestoy.

©IMDBLa série compte 8 épisodes.

Au hbo max L’engagement envers les productions latino-américaines se poursuit, et l’une des plus récentes est arrivée en décembre 2021, en direct du Mexique : Bunker. Bien que le pays nord-américain ait été la maison mère du tournage, la fiction a du sang argentin parmi ses créateurs, Ariel Amestoy et Esteban Seimandi. Des deux, ce dernier est chargé de remplir le rôle de showrunner dans une production qui n’a rien à envier aux histoires de Hollywood.

Bruno Bichirfrère de l’exceptionnel Demian Bichir (Extraterrestre, la nonne), est chargé de jouer dans cette production qui mélange le drame avec des nuances de comédie noire. Est-ce dans Bunker Il n’a pas peur de l’absurde et à partir de là, ils jettent les bases du point de départ d’une histoire complètement folle, dans laquelle apparaissent à la fois la fin du monde et l’ambition aveuglante qui ne font que compliquer les plans.

La prémisse de Bunker C’est très simple: Vladimir (Bichir) est un homme complètement épuisé par la dynamique familiale qui décide de s’isoler dans un bunker construit dans son sous-sol en attendant la fin du monde. Tout se compliquera quand Napoléon (Miguel Rodarte)un homme qui ne pense qu’à l’argent, est kidnappé et finit enfermé dans le même espace que Vladimir. C’est que, l’une des personnes impliquées dans sa capture ne sera ni plus ni moins que le fils du personnage joué par Bichir.

Tourné entièrement dans la pandémie, lors du pic de la deuxième vague qui a été vécu en janvier 2021 au Mexique, Bunker Il est composé d’un total de 8 épisodes qui durent un peu moins d’une demi-heure. Aux acteurs susmentionnés, il faut ajouter des chiffres tels que Ricardo Polanco, Liz Gallardo, Adrián Vázquez, Claudette Maille, Giselle Kuri, Víctor Oliveira et Jesús Zavala.

Quelles sont les chances de voir plus de saisons de Bunker ?

S’il est trop tôt pour parler d’une suite de cette série, arrivée sur la plateforme fin 2021, dans la production de Bunker ils sont optimistes quant à l’avenir du projet. Le producteur argentin Adriano Dalla Torre parlé avec Les Andes et assuré que « La deuxième saison est déjà écrite » et qu’ils ont aussi en tête de faire un troisième versement. En tout cas, il précise qu’ils préfèrent aller « pas à pas ».

