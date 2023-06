La meilleure série coréenne que Netflix présentera en première dans le reste de 2023

Netflix C’est l’une des plateformes de streaming avec le plus de titres internationaux et, surtout, avec le plus large catalogue de séries coréennes. Bien qu’il existe des k-dramas de tous les genres, nous avons sélectionné les options parfaites pour vous. amoureux de la romance ils peuvent profitez de ce 2023.

En début d’année, des hits comme « La gloria parte 2 », « Chevalier noir » et « Doctor Cha », mais ceux-ci appartiennent à des genres tels que le drame, l’action et la comédie.

Pour eux, nous présentons ici les meilleures émissions romantiques, y compris des histoires comme l’amour destiné, les réincarnations, les rencontres inattendues et plus encore.

QUELLES SONT LES ROMANCE DORAMAS QUI SERONT SORTIES EN 2023 ?

1. « Le roi de la terre »

Date de sortie : 17 juin 2023

« King the Land » (« Kingdeoraendeu ») est la série dans laquelle les idoles de la K-pop Lee Jun-ho et Im Yoon-ah feront leurs débuts en tant qu’acteurs. L’histoire tourne autour de Goo Won, un riche héritier qui ne supporte pas les faux sourires. Comme s’il s’agissait d’un châtiment divin, il rencontre Cheon Sa-rang, un ouvrier d’une entreprise familiale qui ne peut s’empêcher de sourire. Leurs chemins continueront à se croiser et ils ne pourront éviter de tomber amoureux.

2. « Destiné à vous »

Date de sortie : à confirmer

Rowoon, le chanteur de SF9, joue dans « Destined with You » (« I yeon-aeneun bulgahangnyeok ») aux côtés de Jo Bo-ah (« My Strange Hero »). Leur histoire d’amour commence avec un livre interdit scellé il y a 300 ans et qui est à l’origine de la malédiction familiale de Jang Shin-yu. Le destin le croise avec Hong-jo, un fonctionnaire qui est le seul à pouvoir rompre le charme.

« Destined with You » met en vedette Rowoon et Jo Bo-ah (Photo: Netflix)

3. « On se voit dans ma 19e vie »

Date de sortie : 17 juin 2023

Un couple qui est destiné à se rencontrer. « See You in My 19th Life », basé sur le spin-off Webtoon, tourne autour de Ban Ji-eum, une jeune femme qui peut se souvenir de ses vies passées. Lorsqu’elle meurt subitement dans le numéro 18, elle est déterminée à retrouver le jeune homme dont elle est tombée amoureuse dans le numéro 19. Cependant, il est maintenant un homme froid qui ne veut se rapprocher de personne.

4. « Derrière votre toucher »

Date de sortie : à confirmer

Dans « Behind Your Touch », Ye-boon est un vétérinaire d’une petite ville qui a le don étrange de la psychométrie. Après avoir rencontré le détective Jang-yeol et l’avoir convaincu de ses capacités, ils font équipe pour résoudre les crimes de l’endroit.

5. « Votre temps vous appelle »

Date de sortie : Troisième trimestre 2023

« Your Time Calls » est centré sur une romance fantastique qui se déroule à travers un voyage dans le temps, impliquant trois personnages principaux : Joon-hee, Yeon-joon et In-gyu. En 2023, Joon-hee ne peut pas oublier son défunt petit ami, Yeon-joon, décédé un an plus tôt. D’une manière ou d’une autre, Joon-hee remonte le temps jusqu’en 1998 et se réveille dans le corps d’une autre personne, une jeune fille de 18 ans nommée Min-ju. Au cours de cette période, Joon-hee rencontre Si-heon, qui ressemble étonnamment beaucoup à son petit ami décédé. Pendant ce temps, In-gyu, qui est le meilleur ami de Si-heon, est amoureux de Min-ju depuis longtemps.