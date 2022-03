La meilleure série avec des rôles féminins sur HBO Max

Il est absurde de devoir en fait distinction Entrez fils masculins et fémininsmais la réalité que nous avons eu à vivre nous montre que la Femme encore très derrière de l’homme en pourcentage de apparence à l’écrangrand ou petit, avec lequel nous voulons me montrer le montant de productions qui valorisent votre capacité d’interprétationdans nos recommandations série mettant en vedette des femmes au hbo maxde la même manière que nous préconisons déjà des séries avec des protagonistes en couple.

Nous voulons nous joindre à la recherche d’un monde plus égalitaire et nous croyons que savoir série mettant en vedette des femmeset disponible en hbo maxça peut être un grain de sable à ajouter au combat.

Les femmes occupent une place centrale dans notre liste de recommandations de la série HBO Max

Que vous recherchiez histoires avec un rôle féminin claircomme cela pourrait être le cas avec Batwoman, comme si vous préfériez un ensemble choral de comédiennes qui portent le poids d’une série, comme dans Big Little Lies, la plateforme hbo max a la série avec plomb féminin parfait pour chaque spectateur.

le merveilleux ami

Séléna + Chef

chauve-souris

fait pour l’amour

De gros petits mensonges

L’hôtesse de l’air

tuant la veille

Harley Quinn

le merveilleux ami

Nous vous présentons, ensuite, un autre de ces titres basés sur des romans, dans ce cas nous parlons des livres de Deux amis à partir de Hélène Ferranteet cela nous amènera à rencontrer Elena Grécoune vieille dame qui, un beau jour, précisément au moment de la disparition de sa meilleure amie, décidera raconter une histoire d’amitié entre deux jeunes filles, elle et son amie Lila, à partir du moment où ils se sont rencontrés, à l’école, et progressant au fil des ans. L’histoire de ces meilleurs amis Il a déjà franchi les frontières de la télévision.

Année : 2018

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 16

Durée approximative : 60 minutes

Séléna + Chef

Si vous combinez la célèbre chanteuse et actrice Selena Gomez avec chefs invités de la stature de Jamie Oliver ou José Andrés, vous obtiendrez l’un des les émissions de cuisine les plus rafraîchissantes du petit écran, à la fois pour le magnétisme du jeune protagoniste, et pour la quantité de bonnes recettes et de bons moments que les invités nous feront passer scotchés devant la télévision dans ce série culinaire à partir de hbo maxqui compte déjà trois saisons disponibles sur la plateforme.

Année : 2020

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 30

Durée approximative : 25 minutes

chauve-souris

Comme les personnages qui peuplent CC sont inépuisables, hbo max Il a également été décidé de donner au justicier masqué à partir de Gotham. Cette fois, ce série la télévision suivra les traces de Kate Kaneun combattant qui a une excellente formation et qui est prêt à mettre fin au monde du crime de la ville gothique, déjà assez affaiblie. Pourtant, Kate doit affronter avant leur propres démonspour finir par devenir le grand espoir de Gotham.

Année : 2019

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 50

Durée approximative : 40 minutes

fait pour l’amour

Ce Serie télévisée à partir de hbo maxbasé sur roman à partir de Alissa Nuttingnous propose une vision inhabituelle du amour et les progrès de la La technologiePresque comme si l’un dépendait de l’autre. Lorsqu’un homme décider implanter une puce tout seul Femme pouvoir, après l’avoir trompée, pouvoir avoir accéder à votre cerveauelle décide de s’enfuir de chez elle et partir en courant ce qui ne sera pas facile, compte tenu de la nature de la technologie qu’elle porte désormais dans sa tête et qui permet à son mari de savoir où elle se trouve à tout moment, de voir à travers ses yeux et de connaître son état d’esprit.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 30 minutes

De gros petits mensonges

Une des sériesbasé sur livre à partir de Liane Moriartyqui reflète le mieux la femme ascenseur dans le système stellaire américain atteint la plate-forme hbo max et nous invite à rencontrer Céleste, Jane et Madelinetrois femmes et mères qui vivent dans un ville au nord de Californie. Chacun avec sa vie plus ou moins sur les rails, ils verront comment leur les destinations se croisent quand quelque chose de terrible arrive meurtre dans une gala de charité organisées par l’école fréquentée par leurs enfants. Dès lors, ces trois femmes ils renforceront les liensdevenant alliés dans une communauté qui cache beaucoup secrets.

Année : 2018

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 14

Durée approximative : 45 minutes

L’hôtesse de l’air

Si vous connaissiez déjà le côté comique de Kaley Cuoco dans The Big Bang Theory, une série disponible sur hbo max qui occupe également une place de choix dans cette liste, laissez-vous surprendre par un performance dramatique qui vous fera oublier le fameux Penny presque instantanément. La série, basée sur le livre à partir de Chris Bohjaliannous demande de nous mettre à la place d’un hôtesse de l’air qui rencontre inopinément le corps à partir de un de ses flirts de haut vol dans litTandis que le conspiration frapper à votre porte. Au fur et à mesure des chapitres, nous pourrons découvrir qui était l’homme en question, la raison de sa mort et, en outre, s’il y a un tel complot ou si la pauvre femme perd la tête.

Année : 2020

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 40 minutes

tuant la veille

Nous vivons un doux moment dans la conjonction de série télévisée et Protagonistesun peu différent de ce à quoi nous sommes habitués, féminin. A cette occasion, nous devrons traquer un couple de femmes, assassin et policierqui maintiennent une permanence jeu du chat et de la sourisoù nous pouvons parcourir la longueur et la largeur de la planète pour témoigner meurtres atroces et observer comment le chasseur ne veut pas finir de capturer sa proie et, de son côté, comment la proie laisse des miettes pour que le chasseur puisse la suivre. Une des série essentiellebasé sur roman à partir de Luc Jenningsà partir de hbo max vous fera penser à Ève et Vilanelle comme deux antagonistes avec trop de choses en commun.

Année : 2018

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 24

Durée approximative : 40 minutes

Harley Quinn

En utilisant l’une des prémisses du film faible Birds of Prey, dans ce série de la télé Animé à partir de hbo maxnous pourrons suivre les aventures du merveilleux, grossier et vipère Harley Quinn. Au cours de la série, nous suivrons les aventures de cet adorable méchant, après Pause certainement avec lui jokerqui recevra l’aide de quelques méchants célèbres de l’univers DCcomme Poison Ivy, Clayface, Doctor Psycho, King Shark ou Sy Borgman, tout en terminant son des plans devenir membre de la Légion du destin.

Année : 2019

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 27

Durée approximative : 20 minutes

