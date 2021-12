2021 touche à sa fin et après un an d’absences au cinéma, en raison de la coronavirus, l’industrie a commencé à retrouver une certaine normalité. Dans une grande partie du monde, les cinémas ont rouvert avec des protocoles et les téléspectateurs ont progressivement retrouvé la confiance nécessaire pour aller voir leurs films préférés. Regarde juste la fureur qu’il a causé Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui a franchi en quelques jours la barre du milliard de dollars et est devenu le premier film à le faire depuis le début de la pandémie.

Pour les amateurs d’horreur, il y avait une longue liste de sorties, à la fois dans la série et au cinéma. La dernière première intégrer de ce genre était Resident Evil : Bienvenue à Racoon City, qui a été brisé par les critiques et plusieurs fans, même s’il était promis. Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes les premières ont connu le même sort et il y en a eu au contraire qui ont été célébrées pour ce qu’elles ont montré.

Au niveau de la série, Netflix surpris par une nouvelle production de Mike Flanagan (La malédiction de Hill House), Messe de minuit. Tandis que James wan eu deux productions qui ont atteint le grand écran : d’une part La Conjuration 3, dont il n’était que producteur et le réalisateur choisi était Michel Chaves, et de l’autre était Malin, qui l’a remis dans le rôle de directeur depuis 2018, quand il a fait Aquaman.

Warner Bros. Pictures a fait la meilleure production d’horreur de l’année selon les fans

Alors que depuis Divulgacher nous choisissons La maison sombre En tant que meilleur film d’horreur de l’année, grâce à la nouveauté de son traitement visuel et à la manière dont les climats ont été générés, les fans ont préféré opter pour un côté plus connu. En ce sens, dans un sondage dans lequel plus de 300 personnes ont voté, la production d’horreur de 2021 qui a reçu le plus de votes a été distribuée par Photos de Warner Bros..

Il s’agit de The Conjuring 3: le diable m’a fait le faire, qui a obtenu 33 % des voix. L’histoire choisie était celle du premier meurtrier qui, lors de son procès, a affirmé avoir eu une « possession démoniaque » au moment de commettre ses crimes. Le podium de la terreur pour les fans de Divulgacher ils l’ont terminé Messe de minuit, avec 23%, et Malin Oui La maison sombre, à égalité pour la troisième place avec 22% des voix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂