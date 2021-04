La meilleure première étrangère de l’histoire américaine est pour un anime

La pandémie de Coronavirus Elle a eu un impact dans le monde entier tout au long de 2020, au-delà de la maladie elle-même et des conséquences sur des milliers de vies qu’elle a eues dans différents pays. Aucun secteur n’a estimé qu’il avait gagné au cours de l’année écoulée, ils se sont plutôt sentis touchés, et C’était le cas de l’industrie cinématographique, qui avait l’obligation de fermer ses cinémas. Compte tenu de tout cela, Il est difficile d’imaginer que dans ce contexte le record de la meilleure première de l’histoire américaine pour un film étranger ait été battu..

Récemment, le média américain Date limite a dévoilé que Ces dernières semaines, le nombre de ventes de billets a été encore meilleur qu’avant le début de la crise sanitaire. Là, ils ont précisé que la principale raison de l’approche de la population vis-à-vis des chambres est le bon plan de vaccination mis en œuvre dans le pays, Pour ce que il y a eu une réouverture des cinémas, générant ainsi des chiffres prometteurs tournés vers l’avenir.

Demon Slayer: Le train de l’infini Il a frappé les grands écrans en Amérique du Nord le vendredi 23 avril et est rapidement passé au premier rang au box-office ce jour-là, bien qu’il soit actuellement dépassé par Mortal Kombat. Cependant, son impact a attiré l’attention pour avoir des chiffres similaires à ceux du film Warner Bros, avec 50% d’écrans en moins dans tout le pays et beaucoup moins de marketing.

Avec trois jours sur le panneau d’affichage, ce lundi les réseaux sociaux de Demon Slayer ont confirmé qu’il atteignait 21 millions de dollars au box-office, et par conséquent a battu le record et est devenu le meilleur film étranger d’ouverture en un week-end de l’histoire des États-Unis. « Nous sommes vraiment honorés et honorés de voir à quel point le film a trouvé un écho auprès des gens du monde entier. », Il a dit Atsuhiro Iwakami, président d’Aniplex.

On peut dire que la conquête obtenue est une continuation de l’onde de choc qui a débuté au Japon en octobre 2020, où il a dépassé Spirited Away en tant que film le plus rentable de l’histoire du pays, battant également un autre grand titre comme Titanic. La bande est une adaptation du manga créé par Koyoharu Gotōge et c’est à propos de l’arc Mugen Ressha (Le train infini), qui a déjà captivé en tant que série animée, que vous pouvez regarder sur Netflix, et se prépare à plus de réalisations.