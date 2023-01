La meilleure première de Star+ en 2022

ÉTOILE+

Ce film a établi tous les records et a été considéré par les Critics Choice Awards. Quel est le film qui pourrait surpasser Ryan Reynolds en tant que meilleur de la plateforme de streaming ?

L’arrivée de 2023 nous permet d’analyser plus clairement quelles ont été les grandes sorties de l’année auxquelles nous avons récemment dit au revoir. Sur les plateformes de streaming, il y avait des séries et des films qui ont volé les yeux des utilisateurs pendant des mois et qui les ont positionnés comme les meilleurs de la saison. C’est pourquoi nous examinons ici quelles ont été les meilleures premières de Étoile+ au cours de la dernière période.

Quel a été le film le plus regardé sur le service d’abonnement ? A première vue, la réponse semble simple. Et c’est que s’il s’agit de longs métrages, Gars libre C’est la production qui a retenu l’attention du plus grand nombre de téléspectateurs. Après un passage dans les salles, cette comédie d’action réalisée par Shawn Lévi et mettant en vedette Ryan Reynolds qui met en scène un caissier de banque qui découvre qu’il est un personnage secondaire dans un jeu vidéo et tente de devenir un héros.

Bien qu’il s’agisse de la fiction la plus regardée dans tous les pays où la plateforme de streaming est disponible, la vérité est que le film a eu sa première en 2021. En se concentrant uniquement sur les productions cinématographiques sorties en 2022, le classement change et donne une place à l’un des films les plus acclamés de l’année. C’est que non seulement les utilisateurs l’ont établi comme le plus regardé, mais aussi même le Prix ​​​​du choix de la critique ils l’ont considéré parmi les nominés pour le meilleur film pour la télévision.

+ Le film le plus regardé sur Star+ en 2022

Alors que Gars libre C’est une sortie 2021, le titre du film le plus vu de l’année correspond à Proieun nouvel opus de la franchise Prédateur. traduit comme prédateur : la proie a l’adresse de Dan Trachtenberg et marqué l’histoire en étant le première bande doublée en comanchemarquant la première fois qu’une production a été créée dans une langue maternelle aux côtés de la version anglaise.

De quoi s’agit-il? Proie combine science-fiction, suspense, action et aventure dans un thriller se déroulant dans la nation Comanche il y a 300 ans. Le synopsis officiel de Star+ explique : « C’est l’histoire de Naru, un guerrier féroce et hautement qualifié qui a grandi dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires pour parcourir les grandes plaines. » Et conclut : « Lorsque le danger menace son camp, il entreprend de protéger son peuple. La proie qu’il traque et affronte s’avère être un prédateur extraterrestre hautement évolué. ».

