La meilleure partie de «  haché  » est quand un chef peu aimable est éliminé

Haché est l’une des émissions les plus populaires du Food Network, une série qui met en évidence un panier «d’ingrédients mystérieux» souvent bizarres, et met au défi un groupe de chefs talentueux de créer trois cours uniques à partir du contenu. Haché est l’une des émissions les plus anciennes du réseau, une série qui s’est avérée extrêmement populaire auprès des fans de tous âges.

Le format du spectacle comprend un panel de juges qui examinent les plats finis présentés devant eux. Récemment, certains fans de Reddit ont discuté du fait que les juges semblent souvent porter autant de jugement sur les concurrents eux-mêmes que sur la nourriture réelle.

Chefs Geofrey Zakarian, Alex Guarnaschelli et Scott Conant assistent à un événement | Astrid Stawiarz / Getty Images pour NYCWFF

Quand a eu lieu la première de «Chopped» sur le réseau alimentaire?

Depuis 2009, quand Haché fait ses débuts sur le réseau alimentaire, les fans ont apprécié de voir les concurrents lutter pour cuisiner avec des ingrédients mystérieux, courir contre la montre pour vaincre d’autres chefs qualifiés et impressionner le jury.

L’émission, animée depuis de nombreuses années par Ted Allen, a engendré de nombreuses retombées, notamment Bonbons hachés, hachés: Champions ultimes, et Puissance d’étoile hachée.

Alors que l’un des plus grands attraits pour les téléspectateurs est de regarder les chefs utiliser le panier d’ingrédients mystérieux (souvent des éléments tels que le foie, la langue de bœuf, les gaufrettes au chocolat et le brocoli rabe), beaucoup aiment également regarder les interactions des juges.

Au fil des ans, plusieurs des meilleurs talents du Food Network ont ​​fait leur apparition dans le panel des juges, notamment Ree Drummond, Geoffrey Zakarian, Alton Brown et Bobby Flay.

D’autres stars ont également prêté leurs talents de juges, des interprètes comme Neil Patrick Harris et Jessie James Decker. C’est aux juges de déterminer qui est «coupé» et renvoyé à la maison, et qui passe à la domination des émissions de cuisine.

« Chopped » a engendré de nombreux gagnants

Maintenant, voici un fonceur qui devrait concourir sur #Haché. Chef Jeff Danaher, si vous souhaitez postuler, n’hésitez pas à inclure ce tweet. Bonne chance à vous et au restaurant Split-Rail. Et l’amour, toujours, à mon Chicago.https: //t.co/Yc80pmMEhs – Ted Allen (@TheTedAllen) 9 décembre 2020

À la fin de chaque épisode de Haché, un nouveau gagnant est nommé. Au fil des ans, il y a eu littéralement des centaines de Haché champions, et alors que beaucoup d’entre eux ont continué à se tailler une carrière réussie dans les coulisses, sans jamais chercher davantage de reconnaissance, il y en a quelques-uns qui se sont vraiment démarqués dans l’industrie de la restauration.

Gavin Jobe est l’une des plus grandes réussites à émerger Haché, selon Pop Sugar. Dans les années qui ont suivi sa domination Haché, Jobe est devenu l’un des chefs les plus en vogue de la Nouvelle-Orléans, ouvrant plusieurs restaurants à succès.

Tanya Cauthen est une autre Haché gagnant qui a fait les choses en grand après avoir impressionné les juges, selon FSR. Boucher et restaurateur de renommée mondiale, Cauthen est également un champion de l’égalité des sexes et donne des conférences dans tout le pays, inspirant les femmes et les filles à s’impliquer dans la boucherie et les pratiques agricoles durables.

Les fans adorent quand les chefs aux grands égos sont éliminés

Alors que beaucoup Haché les téléspectateurs sont attirés par les concurrents de l’émission et sympathisent avec leurs luttes, de nombreux fans n’aiment pas que les chefs pensent trop à leur propre presse.

Dans une discussion récente sur Reddit, les fans ont parlé de la façon dont les juges semblent se rallier à eux et semblent apprécier les concurrents qui ont de gros ego. « Rien n’est mieux qu’un chef avec un énorme ego étant le premier à être haché », a écrit l’affiche originale. « Il y avait une spéciale où ils disent que l’arrogance ne vous mène pas loin dans la cuisine hachée », a déclaré un autre fan.

«Dans ma famille, nous pensons que la tendance est que si vous parlez en grand, vous êtes parti. Mais de temps en temps, un trou a ** gagne », a écrit un fan. Un utilisateur de Reddit a publié une théorie détaillée, écrivant