la meilleure option pour 100 euros

Vous n’avez pas à dépenser trop, ni à vous tourner vers Xiaomi pour obtenir un bon rapport qualité-prix.

Sur AliExpress, nous pouvons trouver OPPO A5 2020 pour seulement 107 euros dans sa version de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Cependant, vous devrez attendre le jour 11 pour obtenir la réduction en appliquant le coupon 11112020ES12. À cette date, le Journée mondiale du shopping.

Si vous préférez, vous pouvez également obtenir l’appareil chinois sur Amazon pour 139 euros, également dans sa version avec 3 Go de RAM.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le mobile OPPO.

Savoir plus: OPPO A5 2020

Achetez le OPPO A5 2020 au meilleur prix

Le terminal OPPO est en plastique, bien qu’il se sente très bien dans la main. Sur son devant, un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +.

le Snapdragon 665 Qualcomm est un processeur que nous avons testé plusieurs fois, avec bons résultats.

Cet OPPO A5 2020 a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 665

3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran 6,5 pouces HD + IPS

4 caméras arrière

Batterie de 5000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM, NFC