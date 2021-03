La meilleure astuce qui existe pour changer la lettre dans WhatsApp facilement et rapidement

Changer la police dans WhatsApp est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Vous pouvez donc le faire étape par étape.

Dans WhatsApp, vous pouvez changez facilement le style de police en gras ou en italique, mais les options de personnalisation de vos messages ne vont pas beaucoup plus loin. Par chance, changer la lettre dans WhatsApp de manière plus créative, cela est possible avec des outils externes.

Applications comme Générateur de texte fantaisie vous êtes autorisé transformer tout type de texte, avec le type et le style de lettre que vous souhaitez. Aujourd’hui, nous expliquons comment l’utiliser pour envoyer des messages WhatsApp personnalisés.

Changez facilement le style de la lettre dans WhatsApp

Le processus pour changer la lettre dans WhatsApp est simple. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Sur votre mobile, installez l’application Fancy Text Generator Ouvrez l’application et, dans la boîte, écrivez le message que vous allez envoyer plus tard par WhatsApp. Avec le texte déjà écrit, choisissez le style que vous souhaitez appliquer à la lettre. Copiez le texte généré ou appuyez sur l’icône en forme de flèche pour envoyer le message via WhatsAPp, puis choisissez le contact de destination.

C’est tout. Comme vous le voyez, c’est extrêmement facile changer le style des lettres dans WhatsApp à l’aide d’applications tierces. Dans Google Play, il est possible de trouver de nombreuses autres applications qui vous permettent de changer le type de lettres, bien que dans ce cas, nous avons choisi l’une des plus simples et des plus faciles à utiliser.

