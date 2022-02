La meilleure application pour personnaliser votre mobile Samsung est mise à jour : toutes les actualités

in

Si vous faites partie de ceux qui personnalisent au maximum votre mobile et que vous possédez un Samsung, vous allez vouloir utiliser la nouvelle version de « Good Lock ».

Samsung a commencé à publier une nouvelle mise à jour pour GoodLockson outil de personnalisation qui permet libérer tout le potentiel de One UIpermettant des dizaines d’options de configuration différentes.

La GoodLock version 2022 est disponible dès aujourd’hui et apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes, que les propriétaires d’appareils Samsung peuvent commencer à utiliser dès aujourd’hui.

Toutes les nouvelles qui viennent avec Good Lock 2022 sur les mobiles Samsung

Comme vous pouvez le lire dans le changelog officiel –en parfait coréen, oui–, GoodLock 2022 introduit des nouveautés intéressantes dans certains des modules les plus utilisés, tels que « Pays des Merveilles ». Ce module permet désormais définir des fonds d’écran avec effet parallaxequi réagit en fonction du mouvement de l’appareil lui-même.

Ceux qui ont un Galaxy Z Flip 3, en plus, pourront profiter d’un nouvel ajout dans le module « Multistar », qui permet exécuter des applications complètes sur l’écran extérieur de l’appareil. Il est important de mentionner que seules certaines applications offrent une bonne expérience sur cet écran, et Samsung fournira une liste des meilleures applications optimisées pour cela.

D’autre part, le module « Kids Café » introduire de nouveaux autocollantset « Nice Shot » inclut l’option de supprimer automatiquement les captures d’écran après le partage. De nouveaux gestes ont également été ajoutés à « One Hand Operation+ » et le module « HomeUp » permet enfin configurer le tiroir d’applications du lanceur sous forme de liste avec défilement vertical*.

Pour télécharger la dernière version de GoodLock, accédez simplement à la page de l’application dans le Galaxy Store et téléchargez l’application. Les dernières mises à jour ne sont peut-être pas encore disponibles, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps pour atteindre tous les utilisateurs.

