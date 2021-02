La meilleure application pour numériser des documents sur Android est complètement renouvelée

Microsoft met à jour son application pour numériser des documents avec le mobile: maintenant, elle s’appelle Microsoft Lens et elle arrive chargée de nouvelles.

Pour nous, Microsoft Office Lens est la meilleure application pour Android depuis des années lorsqu’il s’agit de numériser des documents et de les numériser. Et tout indique qu’à partir de maintenant, la différence par rapport au reste des alternatives sera encore plus grande, puisque Microsoft a annoncé une grande rénovation pleine d’améliorations pour cet utilitaire.

Donc, Office Lens renommé Microsoft Lens, et créera une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités cela peut être utile lors de la numérisation de documents avec votre mobile.

Office Lens est désormais Microsoft Lens

Parmi les nouvelles fonctions qui viennent à l’application, Microsoft souligne l’inclusion de actions intelligentes sur l’appareil photo Microsoft Lens.

Ainsi, il est possible passer des images aux textes, des images vers des tableaux ou des images vers des contacts en fonction du contenu qui a été numérisé.

En plus de cela, un «lecteur immersif» a été ajouté pour faciliter la lecture des documents. Ce sera également possible lire les codes QR à l’aide de l’application Microsoft, sans avoir à recourir à l’un des nombreux lecteurs QR pour Android qui existent.

La expérience lors de la numérisation de documents a également été amélioré avec cette mise à jour, donnant la possibilité de réorganiser les pages, modifier les fichiers PDF numérisés ou appliquez des filtres à toutes les images d’un document. En ce sens, la possibilité de numérisez jusqu’à 100 pages sous forme d’images ou de PDF, et le choix entre le stockage cloud ou local est facile lors de l’enregistrement de documents.

La renommer et icône de l’application Il a déjà été réalisé dans sa version pour iOS, et il est possible de télécharger la dernière version disponible de l’application via l’App Store d’Apple. Cependant, ce seront les utilisateurs d’Android qui pourront obtenez d’abord les dernières nouvelles de Microsoft Lens, via une nouvelle version de l’application qui sera disponible sur Google Play dans les prochaines heures.

