La meilleure application de messagerie pour Android est mise à jour avec la prise en charge d’Android 13 et du matériel que vous concevez

Spark Mail est l’une des meilleures applications de messagerie sur Android, et sa dernière mise à jour la rend encore meilleure.

L’interface Spark Mail s’adapte désormais aux couleurs du système d’exploitation

Dans son analyse, nous la proclamons la meilleure application de messagerie pour Android, et sans aucun doute la meilleure alternative aux applications telles que Outlook ou Gmail. Maintenant, Spark Mail C’est encore mieux.)

La célèbre application créée par la société de développement ukrainienne Readdle a annoncé l’arrivée d’une mise à jour majeure pour Spark pour Android, qui introduit Prise en charge d’Android 13 et ajoute compatibilité avec le matériel que vousle moteur de thème dynamique natif du système d’exploitation.

Spark Mail reçoit une grosse mise à jour sur Android

Grâce à la prise en charge d’Android 13, Spark Mail Il a introduit une bonne poignée de changements et de nouvelles fonctionnalités qui promettent d’améliorer l’expérience lors de l’utilisation de l’application de messagerie.

Spark inclut désormais une mise en page basée sur Material Youde sorte que les couleurs de l’interface de l’application changer dynamiquement en fonction des couleurs du papier peint et du reste du système. Cette option est activée via le paramètres d’étincelledans la section « Apparence », en activant le commutateur « Suivre les couleurs du système ».

En outre, un support a été ajouté pour icônes thématiques sur l’écran d’accueil et a été inclus le nouveau sélecteur d’images natif d’Android, plus intuitif et sécurisé puisque l’application n’aura accès qu’aux images et vidéos sélectionnées par l’utilisateur. De plus, le contenu apparaît organisés en catégoriesce qui facilite la recherche des photos ou des vidéos que vous souhaitez joindre aux e-mails.

Une autre fonctionnalité native d’Android 13 que Readdle a adoptée dans son application de messagerie est prise en charge multilingue. Maintenant c’est possible choisir la langue dans laquelle l’application doit être affichée, quelle que soit la langue du système. De cette façon, Spark rejoint d’autres applications telles que WhatsApp, qui intégraient déjà cette fonctionnalité.

Après avoir publié cette mise à jour de leur application, de Readdle, ils affirment que maintenant ils ne sont pas une plate-forme « Apple-first », car ils continueront à travailler pour apporter des mises à jour avec Fonctionnalités spécifiques à Android à l’esprit après l’arrivée des nouvelles versions du système d’exploitation de Google.

La nouvelle version de Spark Mail peut être télécharger gratuitement sur android via le Google Play Store. Ceux qui ont déjà installé l’application de messagerie sur leurs appareils devraient recevoir automatiquement la mise à jour dans les prochaines heures.

Télécharger sur Google Play | Spark Mail

