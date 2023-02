La meilleure appli pour mesurer les performances de votre mobile se renouvelle : Geekbench 6 est désormais disponible

Avec Geekbench 6, vous pourrez mesurer les performances de votre smartphone, tablette ou PC de manière plus précise.

Geekbench 6 est la dernière version de l’outil de mesure de performance populaire

Les repères sont devenus l’un des passe-temps favoris d’une grande partie des passionnés de technologie, qui les utilisent dans le but de connaître comment chaque nouvelle génération de smartphones, tablettes et PC ils augmentent leur puissance grâce à des processeurs de plus en plus puissants et performants. De tous les outils de ce type, geekbench est l’un des plus populaires de tous, et aujourd’hui il a reçu l’une des plus grosses mises à jour de son histoire.

Geek Bench 6 est la nouvelle version du populaire suite benchmark synthétique multiplateforme, qui intègre Améliorations intéressantes par rapport à la génération précédenteet s’adapte aux dernières architectures et avancées techniques réalisées par les fabricants de smartphones et d’ordinateurs, donnant plus d’importance aux capacités liées à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique.

Selon ses créateurs, la nouvelle version de Geekbench a pour objectif principal mieux refléter la façon dont le matériel et les applications modernes ils fonctionneront sur du matériel spécifique. Pour ce faire, il a été décidé de minimiser la pertinence des nombres obtenus en mesurant les performances du CPU monothread, en modifiant complètement le ensembles de données de test qui sont effectués lors de chaque essai.

Certains des changements les plus importants apportés aux tests concernent l’utilisation de photos plus grandes dans les tests de performances des smartphones (de 12 à 48 mégapixels), des exemples de sites Web HTML qui représentent mieux les normes Web récentes, une plus grande bibliothèque d’images, des cartes plus grandes dans les tests de navigation et des exemples de fichiers PDF plus volumineux et modernes.

Les tests ont également été améliorés dans le but de mesurer plus efficacement les capacités du GPU dans les tâches nécessitant une charge de calcul élevée, y compris celles liées à l’IA et à l’apprentissage automatique. En ce sens, ils déclarent également que Les scores GPU devraient être plus comparables entre les plates-formes et les appareils.

Les tests multicœurs ont également fait peau neuve. Désormais, le benchmark comprend également de nouveaux tests pour simuler des effets tels que le flou d’arrière-plan dans les applications de visioconférence, la détection d’objets IA ou l’application de filtres aux images.

Geekbench 6 sera gratuit à télécharger et à utiliser, identique aux versions précédentes. Cependant, il y aura une version « Pro » payante qui débloquera des fonctionnalités supplémentaires telles que automatisation des tests ou l’utilisation d’une version portable de l’outil, entre autres avantages.

La nouvelle version de Geekbench il peut être téléchargé maintenant sur les principales plates-formes où le test de performance est disponible. Sur Android, l’application dispose d’un design mis à jour, selon les principes du langage visuel Material Design 3 de Google.

