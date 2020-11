La meilleure alternative aux AirPods vient de OnePlus et ne coûte que 40 euros

Des écouteurs sans fil de haute qualité qui vous épateront.

Cherchez-vous bon casque totalement sans fil, mais vous ne voulez pas leur laisser votre salaire? Celles-ci OnePlus Buds Z pour 40 € ils sont parfaits pour vous. Un prix qui descend des 59 € qu’ils coûtent sur son site officiel et sur la plupart des sites Web. N’hésitez pas, des opportunités comme celle-ci ils ne se répètent pas très souvent.

Ajoutez aujourd’hui à votre panier et achetez le 23/11 pour le prix indiqué

Nous sommes devant des écouteurs avec Connexion Bluetooth 5.0 économe en énergie, résistant à l’eau et compatible avec tous types d’appareils téléphones portables ou Smart TV sur le marché actuel. Son design est magnifique et très similaire aux AirPods Pro d’Apple. Mais le plus important, c’est qu’avec toute la qualité qu’ils chérissent, ils ne valent que 40 €. Avec la boîte, ils ont un autonomie totale de 20 heures (5 heures sur une seule charge).

Grâce à la charge rapide, vous pouvez profiter 3 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge. Son impressionnant et prix ridicule.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂