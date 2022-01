La meilleure adaptation d’Agatha Christie ? : tous les détails de Mort sur le Nil qu’il faut connaître

ATELIERS DU XXE SIÈCLE

Le film réalisé par et interprété par Kenneth Branagh reprend l’histoire du détective présenté dans Murder on the Orient Express. Revoyez la date de sortie, le synopsis et le casting.

©DisneyPremières images de Mort sur le Nil.

Le succès de Couteaux sortis fait une chose très claire : le public aime les films policiers dans lesquels un meurtre déclenche des soupçons sur tous les personnages. Et très bientôt, une histoire sortira en salles qui aura tous les ingrédients pour devenir l’un des favoris 2022 du genre. Il s’agit de mort sur le nilqui sera produit par Ateliers du 20ème siècleet qui mettra en vedette un casting prestigieux de renom. Passez en revue tout ce que vous devez savoir!

+ Date de sortie de Mort sur le Nil

Sa date de sortie est prévue pour le prochain 10 février. Réalisé par le nominé pour cinq Oscars Kenneth Branghconsistera en adaptation du roman d’Agatha Christie paru en 1937. Dans celui-ci, une histoire de passion combinera le chaos émotionnel et les conséquences dramatiques d’un amour obsessionnel. Est-ce la meilleure adaptation de l’écrivain britannique spécialisé dans les romans policiers ? Tout indiquerait que c’est le cas.

+ Distribution de la mort sur le Nil

Tout comme il l’a fait dans Meurtre sur l’Orient ExpressKenneth Branagh va une nouvelle fois se mettre dans la peau de Détective Hercule Poirotbien que cette fois accompagné d’un casting des plus prometteurs. Gal Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders et Letitia Wright Ils complèteront le casting avec leurs performances.

+ De quoi parle Mort sur le Nil ?

Écrit par Michel Vert et produit par Ridley Scott, entre autres cadres de renom, l’histoire commence par les vacances du déjà célèbre détective belge. Cette fois, il sera à bord d’un bateau à vapeur glamour en Égypte, où il commencera la recherche d’un meurtrier, interrompant ainsi la lune de miel idyllique d’un couple parfait. « Situé dans un paysage épique de vastes vues sur le désert et les majestueuses pyramides de Gizeh, ce conte de passion et de jalousie débridée met en scène un groupe cosmopolite de voyageurs impeccablement habillés avec juste assez de rebondissements inattendus.», conclut le synopsis officiel.

Votre plus grand défi ? Il a été filmé avec Caméras panoramiques 65 mm, dans le but de transporter le public dans les années 1930, recréant ainsi les lieux qui ont inspiré la dramaturge britannique pour son thriller. « Plus de 100 ans après la publication du premier roman d’Agatha Christie, ses romans policiers restent immensément populaires et continuent d’être redécouverts par des personnes du monde entier.», a conclu James Prichard, président d’Agatha Christie Ltd.

