La Meg Star Jessica McNamee aimerait revenir pour Meg 2: The Trench

Jessica McNamee n’est pas sûre de l’état actuel Le Meg 2, mais ce qu’elle sait, c’est qu’elle veut en faire partie. Dans Le Meg, McNamee est apparu dans le casting aux côtés de Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson et Ruby Rose. Elle peut actuellement être vue dans les théâtres et sur HBO Max dans le nouveau Combat mortel film comme Sonya Blade, mais McNamee n’a toujours clairement pas oublié Le Meg.

Dans une récente interview avec Collider, Jessica McNamee abordé les progrès de Le Meg 2. Pour sa part, elle ne peut vraiment pas encore dire de quoi il s’agira, car elle s’attend à des différences majeures entre le film et les livres sur lesquels il est basé.

« Ils s’écartent beaucoup des livres. Je ne sais même pas où ils vont aller avec le second. Ils parlent [about] une suite, mais comme je l’ai dit, le premier s’écarte tellement des livres qu’ils pourraient aller dans une toute autre direction. Nous ne sommes pas vraiment sûrs. «

McNamee mentionne à quel point il y avait beaucoup de « buzz » autour Le Meg 2, mais les choses ont mal tourné lorsque COVID est arrivé et a retardé chaque projet à Hollywood. L’actrice s’est alors retrouvée très occupée avec son rôle de Sonya dans Combat mortel, donc elle a été hors de la Meg boucle pendant un petit moment maintenant. Elle n’a toujours aucune idée si elle en fera même partie à ce stade, bien qu’elle indique clairement qu’elle veut vraiment que cela se produise. McNamee taquine également l’Australie comme lieu de tournage possible.

« Je ne sais même pas! Je ne suis pas à travers. Je devrais être. Je suis une personne terrible. Je veux dire, ce serait le rêve. J’adorerais être impliqué. J’ai eu une telle explosion de filmer ce film . Jason est génial et tout le processus était tellement amusant. Nous avons pu tourner en Nouvelle-Zélande. J’ai aussi entendu dire qu’ils pourraient le tourner en Australie, ce qui serait incroyable. C’est la seule façon pour moi de retourner dans ce foutu pays à ce point! »

D’après le livre de Steve Alten Meg: un roman de terreur profonde, Le Meg a été réalisé par Jon Turteltaub et écrit par Dean Georgaris, Jon Hoeber et Erich Hoeber. Le film suit un groupe de scientifiques alors qu’ils rencontrent un requin mégalodon de 75 pieds de long au fond de l’océan Pacifique. Les critiques ont été mitigées, mais le film a sans aucun doute été un énorme succès au box-office, rapportant plus de 530 millions de dollars avec un budget de moins de 178 millions de dollars.

Auparavant, il avait été annoncé que Ben Wheatley avait été sollicité pour diriger Le Meg 2 Jason Statham a depuis déclaré que le tournage devrait commencer en janvier 2022. Il reste à voir si McNamee et l’une des autres stars originales rejoindront Statham dans la suite. En attendant, McNamee peut être vu en train de le tuer en tant que Sonya Blade dans Combat mortel, joue actuellement dans les salles et sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Collider.

