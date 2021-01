La méditation de compassion soulage l’isolement

Actuellement, plus que jamais, nous devons maintenir notre équilibre émotionnel et renforcer notre esprit pour surmonter cette grande difficulté. Non seulement maintenant, lorsque nous sommes en proie à cette pandémie, mais aussi pour avoir plus de ressources à des moments qui exigent notre flexibilité mentale et émotionnelle.

Dans ce texte, je veux vous apprendre un moyen de maintenir un état d’esprit serein et paisible, en indiquant quelques étapes pour commencer à pratiquer. Ici, nous allons apprendre la méditation de compassion.

Qu’est-ce que la méditation?

Tout d’abord, comprenons ce qu’est la méditation. Méditer, c’est contempler, regarder profondément quelque chose, avec lucidité et discernement. C’est une pratique ancienne, et il n’y a aucune trace de son origine.

Cette pratique est utilisée par diverses traditions religieuses, mais aussi par la science, en l’occurrence la psychologie et la neurologie. On sait beaucoup de choses sur les avantages que cette pratique peut apporter et combien elle peut aider dans votre vie – à la fois sur les plans physique, émotionnel et psychologique.

Pour cette raison, il est très important que vous appreniez à méditer.

Qu’est-ce que la méditation de compassion?

Nous sommes tous capables d’exprimer diverses émotions. Nous pouvons manifester des émotions positives et négatives à tout moment. La méditation de compassion est la contemplation de l’énergie de la bonté et du désir de bien-être pour les autres êtres.

Cette méditation sur la compassion établit en nous une énergie d’amour et de tranquillité. Dans les moments turbulents, on peut amplifier cette émotion pour regarder le monde différemment. Au lieu de regarder avec colère ou indignation les choses du monde, nous pouvons élargir une vision d’amour et de compassion, en comprenant que tous les êtres aspirent à être libérés de la souffrance et à atteindre le bonheur.

De plus, en manifestant cette énergie compatissante, nous pouvons la partager avec toute notre famille et nos amis, créant une énergie positive autour de nous.

Comment pratiquer:

Choisissez un lieu

Réservez un endroit pour pratiquer, où personne ne vous dérangera pendant quelques minutes.

Asseyez-vous confortablement

Asseyez-vous dans une position confortable, mais qui maintient votre colonne vertébrale droite. Cela vous aidera à vous détendre et à ne pas vous endormir.

Respirer profondément

Pour vous détendre, prenez une profonde respiration et laissez-la sortir. Ensuite, gardez un œil sur votre respiration, en comptant jusqu’à 21 respirations complètes, en inspirant et en expirant.

Répétez le mantra

«Que tous les êtres de cette planète trouvent le bonheur et surmontent leurs souffrances. Que tous les êtres trouvent la raison de leur motivation et de leur joie. Puisse cette raison générer des avantages et des mérites pour tous les êtres.

Faites cette méditation pendant 5 à 10 minutes. Cette méditation est idéale à faire au début et à la fin de votre journée. Ainsi, nous manifestons une énergie d’amour, de compassion et de gentillesse de nos jours et nous manifestons cette énergie dans toutes les directions.

Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur la méditation, je vous laisse ici un texte où je vous explique comment méditer en cinq étapes simples.

En ce moment, alors que le monde subit une grande transformation, nous n’avons jamais tant besoin de personnes pour manifester cette énergie d’amour et de compassion. C’est pourquoi il est si nécessaire que plus de gens connaissent de telles pratiques. Si vous pensez que cet article aidera plus de personnes, partagez-le.