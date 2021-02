La médecine chinoise guérit les maladies qui en sont issues

Le mot latin virus signifie poison, toxine. Ce sont des animaux si petits qu’ils ne peuvent être vus qu’au microscope électronique, mais ils sont similaires aux sous-marins préparés pour la guerre nucléaire. Les agents infectieux déstabilisent totalement l’organisme jusqu’à ce qu’il le tue. Les parasites intracellulaires ne sont pas considérés comme des êtres vivants, mais des morts-vivants, comme les vampires de la fiction. En dehors des cellules, ils sont inertes, mais à l’intérieur ils ont vu le diable. Lorsqu’ils entrent dans une cellule, ils se multiplient incroyablement. Il existe des centaines de milliers de types de virus.

Ces vampires ont commencé à être découverts au milieu du 19e siècle, lorsque Louis Pasteur a proposé la théorie selon laquelle toutes les maladies sont causées et propagées par une «vie diminuée», qui se multiplie en échelle dans l’organisme malade et contamine d’autres organismes. Mais lors de ses recherches sur la rage, Pasteur n’a pas pu voir l’agent de la maladie, concluant qu’il était si petit qu’il ne pouvait même pas être observé au microscope. En 1898, le microbiologiste Martinus Beijerinck a appelé l’animal qui ne pouvait pas être considéré comme un virus. Mais ce n’est qu’en 1931, avec l’invention du microscope électronique, par les ingénieurs Ernst Ruska et Max Knoll, que vous pouvez voir ce que c’était.

Lorsque les cellules de l’organisme parasité sont attaquées par des virus, le système de défense produit des anticorps spécifiques pour combattre l’envahisseur, les identifiant, puisque les virus sont formés par des protéines différentes de celles de l’organisme parasité. Ainsi, lorsque le même type de virus envahit à nouveau l’organisme, la mémoire immunitaire est activée et l’armée des soldats du système immunitaire attaque les virus. C’est le principe du vaccin, produit à partir de virus inactivés ou atténués, ou de protéines virales, sans la force d’attaquer l’organisme, mais identifié par le système immunitaire. Introduit chez un individu, le vaccin stimule la réponse immunitaire préventive.

Le virus covid-19, de l’anglais: maladie à coronavirus 2019, maladie à coronavirus, provoque le syndrome respiratoire aigu sévère 2, Sars-CoV-2. Ses symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue; mais il existe d’autres symptômes moins courants: douleurs musculaires, maux de gorge, maux de tête, congestion nasale, conjonctivite, perte de l’odorat et du goût, éruptions cutanées, douleur ou pression thoracique, doigts bleus et troubles de la parole et des mouvements. Seulement environ 15% des victimes souffrent d’essoufflement et ont besoin d’une ventilation assistée en milieu hospitalier, car ce symptôme peut évoluer vers une pneumonie, une insuffisance respiratoire, une septicémie, une défaillance d’organe et la mort.

La maladie peut être transmise par des gouttelettes produites dans les voies respiratoires des personnes infectées en contact avec des personnes en bonne santé. Les symptômes peuvent se manifester entre 2 et 14 jours, ou non; peuvent être des cas asymptomatiques. Le diagnostic repose sur les symptômes et l’examen clinique du mucus ou du sang. Les personnes âgées atteintes de maladies chroniques graves sont à risque.

Pour prendre des précautions, en plus d’un vaccin, récemment créé et produit au toucher d’une boîte, l’alcool 70 doit être utilisé sur les surfaces à manipuler et un masque chirurgical, éviter de s’exposer aux agglomérations, se laver les mains aussi souvent que nécessaire, contact étroit avec d’autres personnes et évitez de toucher votre visage avec vos mains. Les antibiotiques sont inutiles contre les virus.

Le Sars-CoV-2 a été identifié pour la première fois chez l’homme en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. À ce jour, le 19 février 2021, 2441084 personnes sont décédées dans le monde.

Et qu’en est-il de la médecine traditionnelle chinoise, qu’avez-vous à dire sur le covid-19? En plus d’être journaliste, je suis également thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. En traitant les personnes présentant des symptômes de covid-19 et les patients qui ont déjà eu la maladie, j’ai pris en compte le fait que le Qi pestilent – ou l’énergie – du covid-19 attaque principalement les poumons, atteignant progressivement tous les organes, conduisant à l’effondrement du organisme.

Donc, avec les aiguilles, j’ai nettoyé le méridien du poumon, en insérant une aiguille dans P1 à gauche et P11 à droite; 20 minutes après l’insertion de la dernière aiguille de la séance, j’ai d’abord retiré P11 puis P1. J’ai utilisé plus de P3, VG20 et Yintang, pour ouvrir les trous dans l’esprit et faciliter le contact avec les mentors spirituels; GB 31 et 32, pour augmenter l’immunité; J’ai tonifié la rate, qui produit et tonifie le sang, régit les muscles et stimule les nobles sentiments; J’ai ouvert le foie; et m’éclaircit la gorge. Les patients ont ressenti un soulagement immédiat des sensations aiguës, telles que les maux de tête, par exemple.

Pour garder mon corps tonique, j’ai prescrit trois capsules de 500 milligrammes de curcuma, ou curcuma, par jour après les repas pendant un mois. Si vous continuez à prendre cette phytothérapie, je vous recommande de prendre une semaine de repos tous les mois, afin de ne pas stimuler la dépendance de l’organisme.

Le safran est utilisé depuis plus de 4000 ans en Orient, à la fois en médecine ayurvédique en Inde et en médecine traditionnelle chinoise. C’est l’anti-inflammatoire le plus puissant que l’on trouve dans la nature. De nombreuses études scientifiques prouvent que le curcuma combat jusqu’à la maladie d’Alzheimer, la dépression, la sclérose en plaques et le redoutable cancer, car l’action antioxydante de la curcumine protège les cellules des radicaux libres qui peuvent endommager l’ADN cellulaire, l’origine des cellules cancéreuses, et aide le corps à détruire les cellules errantes cellules cancéreuses, empêchant les métastases.

De plus, la curcumine inhibe la synthèse des protéines qui agissent dans la formation de la tumeur, empêchant l’angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins adaptés pour nourrir les cellules cancéreuses dans la tumeur en croissance. La seule contre-indication au curcuma est pour ceux qui prennent des médicaments pour fluidifier le sang, comme après une crise cardiaque; le safran fluidifie encore plus le sang, provoquant facilement des saignements.

Cependant, la ressource la plus efficace contre le vampire viral est la sérénité de l’esprit, qui garantit une armée immunitaire capable de neutraliser même les sous-marins atomiques viraux les plus meurtriers. Mais comment atteindre et maintenir un esprit calme? Ne pensez pas au mal et ne prononcez pas des mots qui maltraitent et tuent; sois utile; et méditez, en contactant vos mentors spirituels. C’est difficile? Qu’est-ce qui est facile?