La Mazda MX-5 nous rappelle toujours pourquoi nous aimons conduire

Ironie du destin. Avoir l’une des voitures les plus axées sur la conduite dans mon garage, la Mazda MX-5, à un moment où le confinement est obligatoire.

J’avoue que pour ne pas tomber dans la tentation, j’ai anticipé le retour. Je l’ai remis avant le début de ce week-end, si ce n’était pour que le lecteur prenne la parole. Ceci à un moment où d’autres valeurs sont requises. Et c’est précisément sur le chemin d’une autre livraison – et livrer une Mazda MX-5 est toujours un moment moins heureux que de la soulever – que j’ai commencé à réfléchir à l’importance de ce qui se passait.

L’importance de la conduite

Quelqu’un a dit un jour que « la vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses ». Le nom de l’auteur de la phrase a depuis été perdu, mais pas la phrase.

C’est effectivement vrai. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. D’autant plus à un moment où les possibilités de le faire sont de plus en plus rares. Je me souviens qu’à cette époque, cela fait presque un an que ces restrictions à notre liberté de mouvement ont commencé.

J’ai 35 ans et tout au long de ma vie d’adulte, j’ai toujours tenu pour acquis que lorsque je voulais conduire, je pouvais le faire. Prenez les clés de la voiture, quittez la maison et allez où vous voulez. Ou même quitter la maison sans savoir où aller! N’a pas d’importance. C’est le type de liberté que la voiture a à nous offrir: la liberté totale.

Le secret de la Mazda MX-5

La Mazda MX-5 a été lancée à l’origine en 1989. Entre-temps, plus de deux décennies se sont écoulées, le monde a (beaucoup) changé et la formule du petit roadster japonais est toujours aussi actuelle.

La Mazda MX-5 reste un bastion de la liberté et du plaisir de conduire.

J’avance une raison à cela: la simplicité. Dans un monde de plus en plus complexe et complexe, Mazda continue de miser sur une voiture simple. Deux sièges, auvent manuel, boîte de vitesses manuelle, moteur atmosphérique, propulsion arrière et une demi-douzaine d’autres choses auxquelles nous n’abandonnons plus (climatisation, verrouillage centralisé, système d’infodivertissement, etc.).

Cette simplicité est ancrée dans une caractéristique fondamentale du succès de la MX-5: nul besoin de cours de pilotage pour vous rattraper. Un peu de patience et un peu d’audace suffisent. Ou vous n’en avez même pas besoin. Même lentement et avec le toit baissé, nous pouvons profiter de la liberté de conduire en plein air.

En d’autres termes, la Mazda MX-5 est un concentré de tout ce que représente la voiture: la liberté. Et heureusement, la Mazda MX-5 n’est pas le seul cas dans l’industrie automobile. C’est une industrie qui a pu résister à toutes les attaques qui lui ont été dirigées ces dernières années.

Attaquer l’automobile, c’est attaquer notre liberté. Mais nous pouvons être tranquilles. Alors que des marques comme Mazda célèbrent l’importance de la conduite avec des modèles spéciaux comme cette Mazda MX-5 – et qui marque le 100e anniversaire de la marque japonaise – nous sommes convaincus qu’à l’avenir, il y aura une place sur nos routes pour le plaisir de conduire et de voyager.