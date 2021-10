La matrice a presque fait esquiver les balles de Madonna aux côtés de Keanu

Madonna a tout fait. Elle chante, danse, joue, dirige, tout ce que vous voulez. Elle vit selon la règle qu’il n’y a pas de règles et pas de regrets. Sauf peut-être un tout petit ; elle a refusé un rôle dans La matrice!

« Peux tu croire ça? » s’exclama-t-elle. « C’est comme l’un des meilleurs films jamais réalisés. Une toute petite partie de moi regrette juste ce moment de ma vie. » Elle a également refusé Catwoman dans Le retour de Batman et un rôle de premier plan dans Showgirls. « Je les ai vus tous les deux et je regrette d’avoir refusé Catwoman, c’était assez féroce », a déclaré la chanteuse du rôle qui est finalement revenu à Michelle Pfeiffer. « Showgirls? Non. »

D’accord, nous pouvons tous voir Madone portant le célèbre catsuit. Elle le porterait probablement à l’épicerie, s’il était à portée de main. Nous pouvons tous imaginer que Madonna fait un enfer aux gens et boit du lait dans une soucoupe. Nous pouvons tous voir pourquoi ce choix de casting a été ballotté. Se déshabiller Showgirls? Encore une fois, nous ne serions pas surpris si elle faisait cette à l’épicerie.

Mais. La matrice? Je ne peux pas l’imaginer dans un rôle dans ce film. Nous pourrions tous sauter au rôle de Carrie-Anne Moss en tant que Trinity, mais cela n’aurait pas pu être cela, n’est-ce pas? Madonna n’a pas dit. Je suppose que c’est Oracle. Je pouvais certainement voir Madonna fumer une clope à la table de la cuisine en distribuant la sagesse de la vie. Cependant, Gloria Foster était un ajustement parfait! Nous ne pouvions pas laisser Breathless Mahoney apporter la tension sexuelle dans ses pantoufles.

Le chiffre de Joe Pantoliano ? Absolument pas! Peu importe combien de grands films cet homme fait, et il y en a beaucoup, je pense toujours à Eddie et les croiseurs et cette chanson On the Darkside. Ah ouais, ouais !

J’ai craqué fort sur Tom Bérenger cette année-là, alors qu’on était censés se pâmer pour Michael Paré, Le grand frisson est également sorti la même année. Paré n’avait aucune chance. Où diable étais-je ? Droit.

Non, il n’y avait pas de place pour une Madonna Morpheus, une Agent Madonna Smith. Ne prononce même pas le nom Neo. Je ne la vois nulle part, sauf peut-être dans une de ces bulles de batterie. N’importe où ailleurs et elle nous aurait fait sortir du monde de la science-fiction dans lequel ils nous ont placés de manière hypnotique. Faites-moi savoir si vous voyez un endroit où elle aurait pu s’intégrer. J’aimerais entendre vos théories.

Mon argument, pour mémoire, n’est pas que Madonna n’appartient pas au film. Elle était parfaite dans Une ligue à part comme Mae. Mahoney à bout de souffle dans Dick Tracy a été parfaitement exécuté. Son interprétation d’Eva Perón dans Evita a remporté l’Oscar de la meilleure musique. Honnêtement, vous pourriez faire valoir que ses clips musicaux révolutionnaires déterminent si nous aimons ou non la voir à l’écran. Nous avons apprécié toutes ses offres, car c’était le reflet de la femme elle-même. Mais notre cher classique de science-fiction ? Un mot. Ouah.

