La Mars Society lance une campagne de financement participatif pour une simulation de mission d’astronaute en VR sur Mars

En utilisant la réalité virtuelle, vous pouvez explorer la surface de Mars de la sécurité de la planète Terre.

La Mars Society , une groupe de défense de l’espace soutenant l’exploration humaine de Mars, s’est associé à des entreprises de réalité virtuelle (RV) pour lancer une campagne de financement participatif pour MarsVR , un projet qui vise à créer une simulation VR de ce que serait l’expérience de la surface de la planète rouge. La campagne, qui vise à collecter un minimum de 100 000 € pour le projet au cours des six prochaines semaines, se déroule sur la plateforme de financement participatif Indiegogo; vous pouvez trouver des détails ici .

« Ce que nous espérons démontrer dans notre programme de réalité virtuelle est une nouvelle façon d’explorer Mars, qui pourrait attirer des millions de personnes dans le jeu, en participant directement à l’exploration de la planète rouge », ont écrit des représentants de la Mars Society dans un e-mail. déclaration.

En rapport: Voir! Le 1er panorama de Mars depuis le rover Perseverance

Selon la Mars Society, ils visent à ce que MarsVR soit utilisé par les «explorateurs spatiaux publics et futurs», à la fois pour la sensibilisation du public au sein de STEM [science, technology, engineering and mathematics] programmes dans les écoles et les musées et pour former des astronautes analogiques à la vie réelle de la Mars Society Station de recherche du désert de Mars (MDRS) situé dans le désert de l’Utah. «

MDRS est une installation de recherche analogique; dans ces types d’installations, les astronautes analogiques participent à des missions spatiales simulées, vivant, travaillant et faisant des recherches comme s’ils étaient sur Mars (ou, dans certaines installations, sur la Lune). En utilisant cette expérience de réalité virtuelle dans une mission simulée sur Mars, les chercheurs pourraient avoir une expérience encore plus proche de la surface de notre planète voisine.

Dans le cadre de la campagne de financement participatif de la Mars Society, l’organisation offre au grand public la possibilité de passer du temps au MDRS en contribuant au projet, ce n’est que la deuxième fois que le public a pu accéder à l’installation. Le prix du temps passé au MDRS avec cette campagne est élevé, commençant à 2 500 € pour une expérience d’une journée et augmentant à 5 000 € pour un séjour de 3 jours et 2 nuits en tant que membre d’équipage.

Désormais, alors que l’expérience MarsVR est conçue pour les opportunités de sensibilisation et de recherche STEM et n’est pas explicitement destinée aux jeux ou à d’autres utilisations à domicile, si la Mars Society réussit à lever ces fonds, elle prévoit de publier l’application en téléchargement gratuit. sur la plateforme de distribution de jeux vidéo numériques Steam.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.