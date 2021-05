La marque Sony Soho Engine est désormais enregistrée au Japon

Poussette compacte Eezy S+ 2 Soho Grey

La poussette compacte Eezy S+ 2 Soho Grey de la marque Cybex vous accompagnera partout où vous le souhaitez tels que les chemins de campagne ou les trottoirs... Légère et ultra compacte, cette poussette une fois pliée est si petite qu'elle pourra passer en bagage cabine lors de vos déplacements. Maniable et robuste, avec sa fonction d'inclinaison à une main, ses suspensions quatre roues vous permettront de vous faufiler partout sans lésiner sur le confort de votre bébé grâce au dossier inclinable à plat, son canopy pare-soleil et sa visière. En tant que système de voyage 3 en 1, le cadre Eezy S + 2 est également compatible avec la nacelle Cot S et les sièges auto bébé de la marque. Caractéristiques techniques : - Poussette compacte.- Châssis noir.- Système de voyage 3 en 1.- Unité de siège incluse.- Compatible avec les sièges auto et la nacelle S de la marque (non inclus).- Homologué format bagage cabine.- Maniable, légère et compacte.- Habillage du siège inclus.- Harnais de sécurité 5 points.- Canopy XXL UPF50+.- Visière extensible.- Dossier inclinable (jusqu'à une position à plat).- Panier shopping.- Suspensions 4 roues.- Roues tout-terrain.- Barre de pare-chocs.- Repose pied ajustable.- Pliage rapide et facile à une seule main.- Développement et conception en Allemagne.Conseils d'utilisation :- De la naissance jusqu'à 22 kg (environ 4 ans).