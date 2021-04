La marque RAZER présente la souris de jeu Razer Orochi V2

Razer annonce l’arrivée de sa souris gaming RAZER Orochi V2. Nous vous montrons toutes ses caractéristiques et son prix en magasin.

Avec un nom si cool, la souris de jeu RAZER Orochi V2 frappe le marché. Cette souris gaming est sans fil, avec une autonomie de plus de 900 heures d’utilisation avec une pile AA. Équipé de la technologie sans fil Razer HyperSpeed ​​à très faible latence et de commutateurs mécaniques pour les souris Razer de deuxième génération, l’Orochi V2 combine performances et confort avec un design compact idéal pour les joueurs sur ordinateur portable.

Selon Alvin Cheung, vice-président senior de la division des périphériques de Razer, « les joueurs ne devraient pas sacrifier les performances pour la portabilité. » « L’Orochi V2 utilise des composants de pointe pour les jeux, combinés à une conception légère unique, ce qui en fait une souris idéale pour les jeux portables. »

Conception pour tous les types de poignées

Pesant moins de 60 grammes (sans batterie), la conception ultra-légère de l’Orochi V2 a été créée par des ingénieurs experts de Razer, affinée par les commentaires des passionnés de souris, pour offrir la conception symétrique qui fait de l’Orochi V2 une souris avec un ajustement naturel pour beaucoup différents styles de prise.

Les extrémités effilées de l’Orochi V2 offrent une prise solide pour des mouvements rapides et contrôlés, tandis qu’une arche arrière surélevée assure un ajustement sûr de la paume pour moins de fatigue lors de longues sessions de jeu. Fini avec un contour de rainure de pouce dédié pour une meilleure prise en main du pouce, ainsi que des boutons latéraux optimisés pour un accès facile, l’Orochi V2 permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs jeux et leur travail.

Caractéristiques

-Taille approximative: 108 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 38 mm (hauteur)

-Poids approximatif: <60g / <2,2 oz (sans batterie incluse)

-Conception symétrique pour une utilisation par les droitiers

-Technologie sans fil Razer HyperSpeed ​​à double usage avec le même dongle USB

-Double mode sans fil (2,4 GHz et BLE)

-Autonomie de la batterie: jusqu’à 425 heures (2,4 GHz) ou 950 heures (BLE) avec une pile au lithium AA

Commutateurs de souris mécaniques Razer ™ de deuxième génération avec un cycle de vie allant jusqu’à 60 millions de clics

-Trou de pile AA / AAA (un seul pendant l’utilisation)

-6 boutons indépendants et entièrement programmables

-Molette tactile de défilement de jeu

-Capteur optique 5G jusqu’à 18000 DPI avec une précision de résolution de 99,4%

-Jusqu’à 450 pouces par seconde (IPS) / accélération de 40 G

-Surfers PTFE sur le bas

-Ajustements de sensibilité immédiats (sections programmées: 400/800/1600/3200/6400)

– Stockage DPI intégré et mappage des clés

-Personnalisable via Razer Synapse 3

Prix ​​et disponibilité

Razer Orochi V2: 79,99 € prix conseillé

Razer Orochi V2 Édition personnalisée: 99,99 € PVC

En vente maintenant sur Razer.com et chez les revendeurs agréés: 27 avril 2021

Si vous souhaitez plus d’informations sur la souris RAZER Orochi V2, visitez le site Web de Razer à partir du lien suivant.