La marque PS Vita de Sony partiellement révoquée en Europe car elle n’est pas utilisée

Vita peut signifier la vie, mais il semble que l’intérêt de Sony pour l’ordinateur de poche soit pratiquement mort. Le détenteur de la plate-forme a presque fermé le PS Store de l’appareil, mais la réaction des fans l’a forcé à revenir sur sa décision. Maintenant, la société perd certains de ses droits sur le terme « Vita » en raison de « non-utilisation », ce qui serait amusant si ce n’était pas si tragique.

Oui, comme l’a rapporté GamesIndustry.biz, le Tribunal de l’UE a décidé que la marque de Sony devait être partiellement révoquée. Si les droits d’utilisation du terme en relation avec une console de jeux resteront acquis à la société, son utilisation pour les « supports de données contenant des programmes » et les « supports audio et/ou image (pas de papier) » doivent être ouverts à d’autres parties .

Une société du nom de Vieta Audio a demandé que cette action soit prise il y a une décennie (lors du lancement du système portable) et, bien que Sony ait tenté de plaider sa cause pour la PlayStation Vita, la décision a finalement été prise de révoquer la marque – au moins dans les catégories susmentionnées. Cela se résume à la fonction principale de la console en tant qu’appareil de jeu et à sa fonctionnalité multimédia considérée comme secondaire.

Fondamentalement, toutes les entreprises basées dans l’UE qui souhaitent utiliser « Vita » pour leur entreprise ou leur produit peuvent désormais le faire, à condition qu’il s’agisse de « supports de données contenant des programmes » ou de « supports audio et/ou d’images ».

Cela n’affectera vraiment personne d’autre que les avocats de Sony, mais c’est une histoire assez amusante à la lumière de la lente extinction de la Vita par la société. C’est dommage, car la machine était à bien des égards en avance sur son temps.

