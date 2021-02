La marque potentielle de Final Fantasy VII Remake DLC s’étend aux États-Unis

À la suite de plusieurs listes de marques déposées de Square Enix qui ont été rendues publiques le mois dernier concernant Final Fantasy VII Remake, le terme «Ever Crisis» a désormais étendu pour couvrir également les États-Unis. Elle a été déposée il y a six jours et signifie maintenant que la marque couvre le Japon, l’Europe, le Canada et l’Australie ainsi que l’Amérique. Il n’y a pas de mot sur les autres marques récentes de Square Enix (« The First Soldier » et le logo Shinra) au moment de la rédaction.

Cependant, il y a maintenant une autre marque pour accompagner ces trois. Désormais enregistré en Europe, aux États-Unis et en Australie, « The Isle Dragon Roars » a des fans spéculant sur la question de savoir s’il s’agit du récent remake de PlayStation 4 ou du prochain titre de Nintendo Switch Bravely Default II. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe avec celui-là.

Quoi qu’il en soit, il y a une chance que les nouvelles de Final Fantasy VII Remake soient partagées ce week-end dans le cadre d’un concert numérique au Japon. Le co-directeur du jeu, Motomu Toriyama, a tease un « programme spécial » relatif au remake de l’année dernière. « Il y aura quelques choses liées à Final Fantasy VII Remake qui ne seront révélées que lors de ce concert. » Cependant, cette traduction est contestée depuis sa publication par Gematsu. L’événement a lieu le 13 février 2021, donc tout sera bientôt révélé.

Que pensez-vous de tout cela? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous.