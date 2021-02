La marque anciennement connue sous le nom de tante Jemima révèle un nouveau nom

La marque anciennement connue sous le nom de Aunt Jemima a enfin un nouveau nom: Pearl Milling Company.

Dans un communiqué publié mardi, PepsiCo, propriétaire de la marque Quaker Oats, a expliqué l’histoire derrière le nouveau nom.

«Bien que le nom sur la boîte ait changé, les produits savoureux – la« perle »à l’intérieur de la boîte rouge familière – restent les mêmes, avec pour mission de créer des moments de petit-déjeuner joyeux pour tout le monde», selon le site Web rebaptisé Pearl Milling Company. Avec l’aimable autorisation de PepsiCo, Inc.

«Bien que nouvelle dans les rayons des magasins, Pearl Milling Company a été fondée en 1888 à St. Joseph, Missouri, et a été à l’origine de l’emblématique mélange à crêpes auto-levant qui deviendrait plus tard connu sous le nom de tante Jemima», indique le communiqué.

La marque de longue date a annoncé qu’elle supprimerait l’image obsolète de tante Jemima à la fin de 2020, le changement de nom se produisant à une date ultérieure. Le nouveau logo devrait apparaître sur les tablettes des magasins en juin 2021.

«Nous reconnaissons que les origines de tante Jemima sont basées sur un stéréotype racial», a déclaré Kristin Kroepfl, vice-présidente et directrice du marketing de Quaker Foods North America, dans un communiqué à NBC News l’année dernière. «Bien que des travaux aient été effectués au fil des ans pour mettre à jour la marque d’une manière censée être appropriée et respectueuse, nous réalisons que ces changements ne suffisent pas. »

L’histoire de tante Jemima est quelque peu confuse, mais dans un article de 2015 pour le New York Times, Riché Richardson, professeur agrégé de littérature afro-américaine au Centre d’études et de recherche Africana de l’Université Cornell, a expliqué que le nom de la marque et le logo original étaient inspirés par une chanson de ménestrel sur une caricature de « mammy », « Old Aunt Jemima. »

« C’est une image qui nous ramène à la plantation d’avant-guerre », a déclaré Richardson à Sheinelle Jones aujourd’hui l’été dernier. « Tante Jemima est ce genre de stéréotype qui repose sur cette idée d’infériorité et d’altérité des Noirs. Il est urgent d’effacer les espaces publics d’un grand nombre de ces symboles qui, pour certaines personnes, déclenchent et représentent la terreur et les abus. »

Pendant des décennies, les emballages de produits de tante Jemima ont présenté des images d’une femme noire souriante, et pendant des années, cette image a été critiquée pour dépeindre un stéréotype raciste de «maman» remontant à l’esclavage.

Un exemple d’une publicité de tante Jemima fournie par le Jim Crow Museum of Racist Memorabilia. Musée Jim Crow des souvenirs racistes

Alors que la société a apporté des modifications au personnage au fil des ans – y compris la suppression du mouchoir du personnage – dans le cadre du calcul racial du pays après le meurtre de George Floyd, les représentants de Quaker Oats ont déclaré que la marque Aunt Jemima n’avait « pas assez progressé. »

«Nous commençons par supprimer l’image et changer le nom. Nous continuerons la conversation en rassemblant des perspectives diverses de notre organisation et de la communauté noire pour faire évoluer davantage la marque et en faire une que tout le monde peut être fier d’avoir dans son garde-manger », a déclaré Kroepfl.

La société Pearl Milling, rebaptisée Pearl Milling Company, a déclaré dans un communiqué que le nouveau nom avait été élaboré avec «des consommateurs, des employés, des experts externes de la culture et du domaine et des agences partenaires diverses» et «développé dans un esprit d’inclusion». Il prévoit également de s’engager à un million de dollars «pour autonomiser et élever les filles et les femmes noires».