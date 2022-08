La mariée partage une vidéo de personnes qui lui font honte en robe de mariée

Une mariée a fait l’objet de trolling en ligne après que ses photos de mariage aient été publiées en ligne sans son consentement.

Rachel Kwon s’est mariée avec son partenaire, Jaehwan Kwon en juin 2022 et a publié des informations sur sa robe de mariée sur son compte TikTok en juillet.

La vidéo n’était qu’une façon amusante de montrer à ses abonnés l’engin intelligent qu’elle utilisait pour empêcher son mari de voir sa robe avant le mariage.

Mais, lorsque la vidéo virale a été reprise par les médias, les réactions au clip ont pris une tournure très négative et préjudiciable.

En août 2022, elle surfait sur Facebook et a trouvé un article du Sun sur son engin vestimentaire spécial.

Les gens ont fait honte à la mariée dans sa robe de mariée parce qu’elle était trop mince.

Kwon a publié une vidéo sur son compte TikTok après avoir lu les nombreux commentaires sur son corps sur une publication Facebook maintenant supprimée qui partageait l’article.

« Eh bien, j’ai cliqué pour voir les commentaires et comme vous pouvez le voir, tous ces commentaires ici critiquent mon corps », a-t-elle déclaré.

Elle a partagé plusieurs captures d’écran des commentaires mentionnant à quel point Kwon est maigre et qu’elle pourrait avoir un trouble de l’alimentation.

La mariée a exprimé les effets négatifs que cela aurait pu avoir sur une femme.

« Je suis incroyablement chanceuse de ne pas lutter contre un dysfonctionnement érectile et d’avoir une relation saine avec mon corps », a-t-elle déclaré. « Mais beaucoup de gens n’ont pas cette chance et si ces commentaires avaient été sur la page de quelqu’un d’autre qui était un peu plus jeune que moi, un peu moins sûr de lui, un peu moins d’estime de soi, c’est tellement dommageable. »

Elle a mentionné que bien qu’elle soit assez confiante avec elle-même, les commentaires étaient toujours assez blessants et elle ne peut pas imaginer si c’était quelqu’un d’autre à sa place.

Kwon est devenu plus émotif et a pleuré un peu en pensant à d’autres femmes qui traversaient quelque chose comme ça.

Elle a expliqué à Insider ce qu’elle ressentait après avoir lu les commentaires en ligne.

« Voir ces commentaires sur mon corps dans une vidéo de mariage heureux était blessant », a déclaré Kwon. « Je déteste que les jeunes filles lisent ces commentaires et aient peur de se faire connaître sur les réseaux sociaux à cause de leur toxicité. »

La mariée dit que The Sun ne l’a pas contactée avant de publier l’article.

Kwon était sûr de mentionner qu’elle n’était pas contrariée par la publication des photos de sa robe de mariée, elle avait juste été déçue que The Sun n’ait fait aucune tentative de communication avec elle avant de publier l’article.

Kwon a estimé que l’article était écrit de manière négative et a blâmé The Sun pour la réaction négative des internautes.

Elle pensait que la façon dont l’article avait été écrit aurait pu susciter des réactions négatives de la part des internautes.

Après avoir découvert les accusations, un porte-parole de The Sun a défendu l’article.

« [The article is] clairement, lorsqu’ils sont lus dans leur intégralité, des reportages justes et directs et conduisent à une réaction positive », a déclaré le porte-parole à Insider

Ils ont en outre déclaré que l’écrivain s’était assuré de mentionner le contexte culturel derrière le mariage et ne faisait à aucun moment référence à l’apparence de Kwon.

