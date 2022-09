La mariée dit qu’une amie était contrariée d’avoir passé toute la journée de son mariage avec son mari

Tout le monde aime regarder les jeunes mariés ensemble le jour de leur mariage, cependant, l’amie de cette femme est contrariée qu’elle passe trop de temps avec son fiancé le jour de leur mariage.

La mariée a partagé son histoire sur le site Web britannique « Mumsnet » – un forum Internet où les parents peuvent partager leurs problèmes personnels et demander à d’autres parents.

Mais ce n’était pas un problème parental qui affectait cet utilisateur.

L’amie de la mariée était contrariée qu’elle passe du temps avec son époux et ne l’a pas reconnu.

Son amie voulait toute son attention même le jour de son mariage – ce qui, comme vous le savez sûrement, n’est pas généralement ce qui se passe lors d’un mariage.

Inutile de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et que l’ami était en colère contre la mariée.

« Elle est apparue de mauvaise humeur, laissant entendre que je ne passais pas assez de temps avec elle et les autres membres de son groupe d’amis particulier (c’était le jour de mon mariage ! J’étais un peu occupé !) »

De plus, l’amie a décidé que puisque la mariée ne leur accordait pas d’attention, elle n’accorderait pas non plus beaucoup d’attention au couple.

« Le pire de tout, elle n’a pas reconnu DH [dear husband] même quand il se tenait juste à côté de moi et DF [dear friend] DH masqué. Je n’ai pas vu l’incident de suppression mais je reconnais que DF a agi grossièrement le reste de la journée », a écrit la femme.

L’ami et le mari de la mariée ne s’entendaient pas dans le passé.

L’incident du mariage n’était pas un incident isolé. Son ami et son mari avaient du mal à s’entendre dans le passé.

Avant le mariage, le couple s’était demandé s’il devait même inviter cet ami au mariage.

«J’étais l’une de ses demoiselles d’honneur, donc c’était très désagréable de ne pas l’inviter ou simplement de l’inviter à la soirée par exemple, mais je voulais que DH se sente à l’aise le jour même», a-t-elle écrit.

Son futur mari a compris le dilemme de sa fiancée et a décidé de mettre de côté sa propre opinion afin de donner une chance à l’ami, ce qu’il regrette probablement maintenant !

« Malheureusement, ce jour-là, DF ne s’est pas comporté comme je m’y attendais. »

Le mari de la femme n’a pas apprécié le comportement de son amie lors de leur mariage. Il a également insisté pour que la femme coupe tout lien avec son amie. Si la femme le comprend, elle a du mal à tourner le dos à un ami.

« Je suis amie avec DF depuis de nombreuses années et ce serait mal de mettre fin à cette amitié », écrit-elle.

« De plus, DF est lié à d’autres amis et à ma famille, il serait donc très difficile pour moi de participer à des passe-temps particuliers et cela rendrait les choses gênantes avec environ 10 autres amis et ma famille », ajoute-t-elle.

Les internautes ont également critiqué l’amie de la femme.

Tout le monde pensait que l’amie de la femme s’était trompée au mariage et était d’accord avec son mari.

Un utilisateur a écrit: « Vous devez trouver un terrain d’entente – évitez de passer du temps en tête-à-tête avec elle, mais soyez civil dans un groupe plus large. »

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.