La mariée annule l’audience de mariage sur ce que le fiancé a dit à sa fille à propos de leur décoration de mariage

Cette mariée a pris la décision radicale d’annuler son mariage après que son fiancé ait montré ses vraies couleurs en exprimant ses sentiments à propos de sa fille.

Plus tard, elle est allée sur Reddit et a posté sur le fil « r/AmItheA–hole » (AITA) pour partager son histoire.

Le fiancé de la mariée lui a demandé de ne pas inclure les idées de sa fille dans le mariage.

La femme a écrit dans son message qu’elle allait bientôt se marier avec son fiancé et qu’elle avait une fille de 16 ans d’un ancien partenaire.

La mariée a mentionné que sa fille a récemment développé un nouveau passe-temps d’origami en papier et a eu l’idée de faire quelque chose pour les faveurs de table lors du mariage.

En tant que mère, elle a voulu laisser sa fille exprimer sa créativité et lui a même acheté le papier nécessaire pour les décorations.

Un jour, alors qu’ils visitaient le lieu du mariage, la fille de la mariée a mentionné qu’elle avait hâte d’inclure ses décorations au mariage.

La femme et ses amis pensaient que c’était une excellente idée, mais le fiancé ne l’aimait pas.

La femme a écrit: «Quand nous sommes rentrés à la maison, il a exprimé ses inquiétudes au sujet de ce que ma fille a dit et a dit que cela semblait ‘enfantin’ et qu’il ne l’accepterait pas. [at] son mariage.

Cela a conduit à une bagarre entre le couple, cependant, la bagarre a été suspendue car la femme avait des courses à faire.

Il semble que l’homme n’était pas satisfait de la situation et a décidé de prendre les choses en main.

La mariée a annulé le mariage après que son fiancé ait dit à sa fille que ses idées ruineraient le mariage.

Lorsque la femme n’était pas à la maison, l’homme est allé parler à sa fille de ses idées d’origami en papier, et les choses ne se sont pas bien passées.

La femme a écrit: « Quand je suis rentrée à la maison aujourd’hui, ma fille est venue en pleurant, me disant qu’elle était désolée de gâcher mon mariage avec ses idées et a dit qu’elle me rembourserait le papier. »

La femme, prise par surprise, demanda alors à sa fille ce qu’elle voulait dire par là.

Sa fille a alors expliqué que son fiancé lui avait dit que ses idées ruinaient le mariage et que sa mère était d’accord avec lui.

Après avoir entendu parler de tout, la femme était assez en colère contre son fiancé.

Elle n’a pas pu garder le silence quand elle a vu sa fille être blessée et a décidé que sa fille était plus importante que sa relation – alors elle a annulé son mariage.

Elle a écrit: « Je l’ai confronté à tout et je lui ai dit qu’il ne ferait pas honte à ma fille et ne déshonorerait pas son travail incroyable et que nous avions besoin d’une pause. »

Alors que le conflit sur les décorations de table était la principale raison de sa décision, la femme a découvert d’autres choses sur son fiancé par sa fille qui ont contribué à sa décision.

Lorsque la femme a emmené sa fille manger au restaurant, elle lui a dit comment son fiancé traiterait son travail.

Elle a écrit: «Elle m’a dit que pendant mon absence, il y avait beaucoup de [instances] où il lui disait que son art était horrible, et disait que si je n’étais pas sa mère, je serais d’accord.

La femme l’a rassurée que ce n’était pas vrai et qu’elle soutiendrait toujours son art.

Après avoir tout découvert, la femme s’est sentie soulagée de ne pas avoir épousé son fiancé.

Histoires liées de YourTango :

Les redditors ont également dit à la femme que son fiancé était une mauvaise nouvelle.

Les gens ont été choqués de savoir comment le fiancé de la femme a menti à sa fille et beaucoup ont mentionné comment il pouvait créer des problèmes à l’avenir.

« Pour obtenir ce qu’il veut, il a MENTI à votre fille. Il lui a dit que vous aviez des pensées et des sentiments négatifs – mais vous ne l’avez PAS fait », a écrit un utilisateur.

« Il a trahi votre confiance, et la sienne, et l’a amenée à douter de sa relation avec vous. Quel autre mal pourrait-il faire ? »

Un autre utilisateur a écrit : « Quel crétin. Pourquoi s’en soucie-t-il s’il y a quelque chose de simple ajouté à la table ? C’est juste dingue. Il a menti à votre fille et l’a intimidée. »

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.