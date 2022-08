La mariée a viré la demoiselle d’honneur après avoir révélé qu’elle était enceinte

Il semble que la révélation de la demoiselle d’honneur était trop difficile à ignorer pour une mariée, car elle a été renvoyée de son rôle dans la fête de mariage.

Cependant, elle a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des autres demoiselles d’honneur au sujet de sa décision, alors elle a posté sur le fil « r/AmITheA–hole » (AITA) de Reddit pour demander aux gens leur avis.

La mariée a renvoyé la demoiselle d’honneur parce qu’elle était enceinte.

Dans le message, la mariée a expliqué comment elle avait découvert que sa demoiselle d’honneur, qui est aussi sa meilleure amie, était enceinte de 6 mois. La mariée avait une réunion avec ses demoiselles d’honneur pour discuter des détails du mariage.

Sa demoiselle d’honneur n’a fait aucune annonce lors de la réunion, cependant, l’une des demoiselles d’honneur la taquinait car elle mangeait beaucoup.

Elle a écrit: « Plus tard pendant le rassemblement, la même demoiselle d’honneur l’a taquinée et [said] « Comme ta nourriture bébé semble incroyable » tout en frottant le ventre de mon meilleur ami et seulement pour [realize] ce [it’s] une vraie bosse de bébé.

Tout le monde a félicité la demoiselle d’honneur, cependant, la mariée s’est tendue en sentant que sa meilleure amie lui volerait la vedette pendant le mariage.

Après la réunion, la mariée a appelé sa meilleure amie et a exprimé à quel point elle était bouleversée par la nouvelle de la grossesse.

La demoiselle d’honneur a assuré à la mariée qu’elle ne volerait pas la vedette en affirmant qu’elle porterait une robe ample au mariage et que personne n’était au courant de sa grossesse.

Cependant, la mariée a quand même décidé de la renvoyer du poste de demoiselle d’honneur.

Elle a écrit: « Je lui ai dit que je ne voulais pas d’elle au mariage car elle volera la vedette et aura certainement l’air très enceinte en descendant le [aisle] et peut-être pas en mesure [to] courir sa femme de chambre [honor] fonctions. »

Les autres demoiselles d’honneur ont refusé de participer au mariage après le licenciement de la demoiselle d’honneur.

Alors que la demoiselle d’honneur était bouleversée, elle a compris et a mentionné qu’elle était disposée à assister au mariage en tant qu’invitée.

Cependant, la mariée ne voulait pas cela non plus et elle a exprimé qu’elle ne voulait pas du tout d’elle au mariage.

Cette conversation s’est terminée là, mais lorsque les autres demoiselles d’honneur ont découvert que la mariée avait renvoyé la demoiselle d’honneur à cause de sa grossesse, elles ont été dévastées.

La mariée a écrit : « Le jour suivant, [a] quelques-uns de mes [bridesmaids] m’a dit qu’ils ne voulaient pas faire partie du mariage après avoir su que j’avais désinvité mon meilleur ami.

La mariée a d’abord pensé que sa meilleure amie l’avait dit à tout le monde par dépit et était assez en colère contre elle.

Il s’est avéré que les demoiselles d’honneur l’ont finalement découvert lorsque la demoiselle d’honneur a assisté à une réunion où elles prévoyaient une surprise pour la mariée.

Comme aucune des demoiselles d’honneur ne voulait être au mariage, la mariée se demandait si ce qu’elle avait fait était mal.

Les redditors ont mentionné que la mariée avait eu tort de licencier sa demoiselle d’honneur.

Les gens ont clairement ressenti de la colère envers la mariée et sa décision. Tout le monde pensait qu’elle n’aurait pas dû virer la demoiselle d’honneur, d’autant plus qu’elle est aussi sa meilleure amie.

Un utilisateur a écrit : « Vous avez l’air horrible. Grandis et réalise que les gens peuvent vivre leur vie et que le monde ne tourne pas autour de ton mariage dont personne ne se souviendra vraiment dans 10 ans. »

De nombreuses autres personnes ont également remis en question leur amitié car la mariée vient de découvrir que sa meilleure amie était enceinte de six mois.

« La partie la plus étonnante de cette histoire pour moi était de ne pas savoir que votre MEILLEUR AMI est enceinte de 6 mois », a écrit un autre utilisateur.

« Même si vous ne le dites pas publiquement aux gens, normalement le meilleur ami serait inclus dans la « famille » qui apprend à connaître très tôt. Cela en dit long sur leur relation. »

