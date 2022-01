La marginale Saison 5 : date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La finale de la saison quatre de « la frange”, qui est disponible sur Netflix à partir du 19 janvier 2022, il a ouvert la voie à la réalisation d’un cinquième volet, ce qui a été confirmé par Sebastián Ortega, le créateur de la série argentine, en août 2019.

Les enregistrements des nouveaux épisodes du drame de la prison avec Nicolás Furtado, Claudio Rissi et Juan Minujín ont été réalisés dans une ancienne usine textile du quartier d’Almagro, où la prison de Puente Viejo a été construite et où des protocoles rigoureux ont été élaborés pour éviter la contagion du coronavirus.

Que se passera-t-il alors dans la cinquième saison de « la frange” ? Quels acteurs réapparaîtront dans le prochain épisode ? Quand sortiront les nouveaux chapitres de la fiction argentine ? Ci-dessous les réponses.

Coco sur le point de tuer Miguel dans le dernier chapitre de la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « EL MARGINAL » ?

Alors que Mario et Coco déclenchent un massacre dans la prison, Miguel met en branle le plan d’évasion, qui appartenait autrefois au père d’Emma, ​​et après avoir découvert que Mario est son père et était responsable de la mort de sa mère, Diosito rejoint Pastor sans aucun remords, bien qu’il tue Luciani en premier.

À la fin de la quatrième saison de « la frange», Sergio Antín écarte Galván, qui préfère se suicider avant de répondre de ses crimes. Miguel et Diosito parviennent à s’échapper de Puente Viejo, mais tandis que Juan Pablo court pour atteindre sa nouvelle vie, Pastor est capturé parce que Silvia poignarde Emma pour emmener son fils.

Qu’adviendra-t-il de Diosito dans la cinquième saison de « la frange” ? Vers qui se tournera-t-il en dehors de la prison ? Retournera-t-il en prison ? Que signifie le baiser qu’il a donné au pasteur ? Emma survivra-t-elle ? Antin la laissera-t-il mourir ? Que va-t-il faire des enfants de Silvia et Miguel ? Quel est ton plan? Sergio deviendra-t-il le nouveau directeur de Puente Viejo et retravaillera-t-il avec Mario Borges ? Qu’adviendra-t-il de César après avoir été arrêté pour le meurtre de Luciani ?

Miguel raconte à sa femme Emma qu’il a trouvé un moyen de s’échapper de Puente Viejo (Photo : El marginal/ Netflix)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « EL MARGINAL »

La cinquième saison de « la frange” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EL MARGINAL » 5

Juan Minujín comme pasteur / Miguel Palacios

Nicolás Furtado comme Juan Pablo Borges / Diosito

Martina Gusman comme Emma Molinari

Claudio Rissi comme Mario Borges

Gerardo Romano comme Sergio Antin

Ariel Staltari comme barde

Daniel Pacheco comme James ‘Colombie’

Ana Garibaldi comme Gladys

Abel Ayala comme César

Ernesto Larrese comme Père Ramón

Ignacio Quesada comme Brian

Julieta Zylberberg comme Silvia de Palacios

Mario Borges et Diosito se retrouveront-ils dans la cinquième saison de « El marginal » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 5 DE « EL MARGINAL » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

La cinquième saison de « la frange” n’a pas encore de date de première sur Netflix, mais les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés en 2023 ou même en 2024.

Le premier opus est sorti le 7 octobre 2016, le deuxième le 28 septembre 2018, le troisième le 9 juillet 2019 et le quatrième le 19 janvier 2022 donc, dans le meilleur des cas et considérant que la cinquième saison a déjà enregistré, il pourrait être disponible dans les premiers mois de 2023.

Diosito et Pastor s’échappent de Puente Viejo à la fin de la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 DE « EL MARGINAL » ?

