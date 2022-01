La marginale 5 sur Netflix : quand sortira la nouvelle saison

La cinquième saison de « la frange » a été confirmé par Sebastián Ortega, le créateur de la populaire série argentine, en août 2019 et après la première du quatrième volet en janvier 2022, nous n’avons qu’à attendre pour découvrir comment l’histoire des frères Borges, Pastor, Antín et du reste des protagonistes de ce drame.

PLUS D’INFORMATIONS: Que signifie la fin de la quatrième saison de « El marginal » ?

La finale de la quatrième saison, qui est disponible sur Netflix depuis le 19 janvier 2022, il a laissé plusieurs mystères non résolus, puisqu’un seul des protagonistes a réussi à s’échapper de Puente Viejo et beaucoup ont perdu la vie lorsque Borges et Coco se sont affrontés.

Les enregistrements des nouveaux épisodes de « la frange”, un drame carcéral mettant en vedette Nicolás Furtado, Claudio Rissi et Juan Minujín, s’est déroulé dans une ancienne usine textile du quartier d’Almagro où la nouvelle prison de Puente Viejo a été construite avec des protocoles rigoureux pour prévenir les infections à coronavirus.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment regarder The Marginal – Saison 4 en ligne ?

Miguel raconte à Emma qu’il a trouvé un moyen de s’échapper de Puente Viejo (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 5 DE « EL MARGINAL » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

La cinquième saison de « la frange” n’a pas encore de date de sortie Netflix, mais les nouveaux épisodes seront probablement diffusés dans le courant de la 2023 ou même dans le 2024.

Le premier opus est sorti le 7 octobre 2016, le deuxième le 28 septembre 2018, le troisième le 9 juillet 2019 et le quatrième le 19 janvier 2022 donc, dans le meilleur des cas et considérant que la cinquième saison a déjà enregistré, il pourrait être disponible dans les premiers mois de 2023.

Cependant, s’il y a un retard dans l’étape de post-production, le nouveau lot de chapitres de « la frange» pourrait être publié dans le 2024.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la saison 5 de « The Marginal »

Mario Borges a avoué à Diosito qu’il est en fait son père et non son frère (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « EL MARGINAL » ?

Alors que Mario et Coco déclenchent un massacre dans la prison, Miguel met en branle le plan d’évasion, qui appartenait autrefois au père d’Emma, ​​et après avoir découvert que Mario est son père et était responsable de la mort de sa mère, Diosito rejoint Pastor sans aucun remords, bien qu’il tue Luciani en premier.

À la fin de la quatrième saison de « la frange», Sergio Antín écarte Galván, qui préfère se suicider avant de répondre de ses crimes. Miguel et Diosito parviennent à s’échapper de Puente Viejo, mais tandis que Juan Pablo court pour atteindre sa nouvelle vie, Pastor est capturé parce que Silvia poignarde Emma pour emmener son fils.

Qu’adviendra-t-il de Diosito dans la cinquième saison de « la frange” ? Vers qui se tournera-t-il en dehors de la prison ? Retournera-t-il en prison ? Que signifie le baiser qu’il a donné au pasteur ? Emma survivra-t-elle ? Antin la laissera-t-il mourir ? Que va-t-il faire des enfants de Silvia et Miguel ? Quel est ton plan? Sergio deviendra-t-il le nouveau directeur de Puente Viejo et retravaillera-t-il avec Mario Borges ? Qu’adviendra-t-il de César après avoir été arrêté pour le meurtre de Luciani ?

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est qui dans « El marginal » 4 ?

Diosito a commencé à avoir d’étranges hallucinations avec Pastor (Photo : El marginal / Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EL MARGINAL » 5

Juan Minujín comme pasteur / Miguel Palacios

Nicolás Furtado comme Juan Pablo Borges / Diosito

Martina Gusman comme Emma Molinari

Claudio Rissi comme Mario Borges

Gerardo Romano comme Sergio Antin

Ariel Staltari comme barde

Daniel Pacheco comme James ‘Colombie’

Ana Garibaldi comme Gladys

Abel Ayala comme César

Ernesto Larrese comme Père Ramón

Ignacio Quesada comme Brian

Julieta Zylberberg comme Silvia de Palacios

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 DE « EL MARGINAL » ?

Alors que Mario et Coco déclenchent un massacre dans la prison, Miguel met en branle le plan d’évasion, qui appartenait autrefois au père d’Emma, ​​et après avoir découvert que Mario est son père et était responsable de la mort de sa mère, Diosito rejoint Pastor sans aucun remords, bien qu’il tue Luciani en premier.

Avec l’aide d’un garde, les hommes de Coco tuent Barny. Bardo réapparaît et tue son beau-père avant que Coco ne puisse poignarder Pastor. Mario et Colombia en profitent pour venger la mort de leur partenaire et garder l’argent de leur ennemi.

À la fin de la quatrième saison de « la frange», Sergio Antín écarte Galván, qui préfère se suicider avant de répondre de ses crimes. Miguel et Diosito parviennent à s’échapper de Puente Viejo, mais tandis que Juan Pablo court pour atteindre sa nouvelle vie, Pastor est capturé parce que Silvia poignarde Emma pour emmener son fils.