La maquilleuse Ursula de la Petite Sirène réplique aux commentaires « offensants » selon lesquels une artiste queer aurait dû être embauchée.

Melissa McCarthy a précédemment révélé qu’elle avait basé une grande partie de sa performance en tant qu’Ursula dans La petite Sirène sur son amour des drag queens. C’est aussi quelque chose qui résonne de la version originale de 1989 du méchant de Disney, qui, selon l’animateur Rob Minkoff, a été inspiré par l’interprète de drag Divine. Cependant, suite à la publication de images de maquillage dans les coulisses et images, le maquilleur derrière le look de McCarthy dans le remake en direct a fait l’objet de critiques de la communauté LGBTQ +, qui a déclaré qu’un maquilleur queer aurait dû être embauché et le remplacer sur le film.





Pierre Smith King travaille dans l’industrie depuis plus de quarante ans et a travaillé à la télévision, au cinéma et au théâtre. Bien qu’il ait travaillé sur des projets tels que Le Seigneur des anneaux, l’idée que l’inspiration d’Ursula soit en partie tirée d’actes de drag a vu son travail sur La Petite Sirène faire l’objet de critiques de la part d’un certain nombre de stars du drag.

Sierra La Puerta a déclaré: « Nous avons dit qu’Ursula était inspirée par une drag queen dont nous ne parlions pas et qui ne le faisait que depuis 3 mois avant notre ère. » Cela a été suivi par la critique personnelle d’Art Simone sur le travail de King, « Quand vous mentez sur votre CV et que vous vous retrouvez avec le travail. » Puis Kerri Colby a ajouté: «Absolument pourquoi nous devrions embaucher plus souvent des artistes queer à venir avec une impulsion sur le présent et une vision pour l’avenir. Oui, je suis d’accord, c’est ça.

Tout en parlant à Insider, King a donné sa réponse aux critiques sur son travail. Il a dit:

« Je trouve cela très offensant. Pourquoi ne puis-je pas faire un aussi bon travail en tant que maquilleur queer ? C’est ridicule. C’est essayer de le revendiquer et c’est bien, si c’est ce qu’ils veulent faire, mais ne dénigrez pas les gens parce que ils ne sont pas ce qu’ils veulent que ce soit. Personnellement, je ne comprends pas. Oui, je suis très vieux maintenant, donc ça va, je comprends ça aussi, mais, vous savez, un maquilleur ou un maquilleur pourrait concevoir maquillage, ils n’ont pas à être attachés à la nature de ce qu’ils font. [Melissa McCarthy] discuté de tout. Je veux dire, nous avons tous les deux ri de combien nous aimons les drag queens et le maquillage de drag et tout. Mais ce n’était pas du tout basé sur des actes de dragsters. »

Melissa McCarty de La Petite Sirène a interprété Ursula avec une drag queen en tête

La réaction à la conception de maquillage d’Ursula découle clairement des commentaires faits lors de la première de La petite Sirène, lorsque Melissa McCarthy a révélé qu’elle jouait le méchant de Disney comme s’il s’agissait d’une performance de drag, et a spécifiquement nommé Divine comme quelqu’un qui lui a donné une vision du personnage. Elle a expliqué:

« J’étais une nounou, et nous avions l’habitude de la regarder tous les soirs. Et j’étais toujours comme, je sais pertinemment – ​​mais je ne pouvais pas le prouver – qu’elle devait être basée sur Divine. Elle devait juste l’être. J’étais comme, ‘le maquillage, le look, l’attitude.’ Et maintenant nous savons que oui, elle était bien sûr basée sur Divine. »

Évidemment, la performance et l’apparence sont deux choses différentes et bien qu’il semble clair qu’il y a eu une influence de la traînée dans la performance d’Ursula, la ressemblance en apparence n’a jamais été quelque chose qui a été extrêmement influent pour le travail de King.