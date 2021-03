La maquilleuse d’Oprah partage des détails sur son look d’interview avec Meghan et Harry

Le maquilleur de longue date d’Oprah Winfrey, Derrick Rutledge, a officiellement abandonné un tutoriel de maquillage pour apprendre à tout le monde comment accomplir la lèvre qu’il a faite pour l’animateur de télévision légendaire lors de l’interview explosive de la semaine dernière avec le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex.

Au cours de la première de deux heures sur CBS, Twitter a décollé de son look. « Le maquillage de Meghan a l’air incroyable, mais j’ai aussi besoin de connaître le fard à paupières et la couleur des lèvres d’Oprah (et ses lunettes!), » une personne a tweeté.

Un autre fan a écrit, « Alors que Meghan avait l’air incroyable comme toujours, les cheveux / maquillage de @ Oprah la tuaient. Je suis obsédée par la façon dont son rouge à lèvres correspondait à son pull et je dois vraiment savoir de quelle nuance il s’agissait.

Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Rutledge s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager une vidéo IGTV qui détaillait tout ce que les fans devaient savoir sur le maquillage de Winfrey à partir de l’interview de la bombe.

« Vous êtes nombreux à me demander par SMS, DM, e-mails, en m’envoyant des messages via des amis à moi, comment j’ai réalisé cette lèvre que j’ai donnée à Oprah pour l’interview de Harry et Meghan qui a secoué le monde », a-t-il déclaré à le début de la vidéo. « Eh bien, entrez, je vais vous donner un tutoriel étape par étape sur la façon dont j’ai fait cela. »

«Ce que j’utilise, c’est mon crayon à lèvres Currant de MAC et je tapisse le périmètre extérieur de la lèvre et ce que cela fait, c’est définir la lèvre», a-t-il déclaré lors de la première étape de la vidéo, après son application de baume à lèvres. «Ensuite, j’utilise mon crayon à lèvres Plum de MAC et j’entre encore plus loin dans la lèvre et cela fait en fait réchauffer le groseille et dessiner les lignes vers l’intérieur. La prune a un ton chaud, donc elle adoucit cela (groseille) donc ce n’est pas si dur.

Après le crayon à lèvres, il a commencé à utiliser un pinceau à lèvres propre pour adoucir la ligne et ramener la couleur vers le centre de la lèvre. Ensuite, il a pris le rouge à lèvres liquide Anastasia Beverly Hills en lilas doux avec le rouge à lèvres Kevyn Auction Molten de Dolly et les a mélangés pour créer une teinte rose unique.

«Je vais aller juste au-dessus de cette ligne que j’ai appliquée avec le crayon», a-t-il expliqué. «Maintenant, je vais commencer à le dessiner vers le centre de la lèvre, tout autour… Maintenant, le but de la ligne est de donner une définition de la lèvre, et cela m’aide également à empêcher le rouge à lèvres de saigner appliquez le brillant. »

Après que les rouges à lèvres liquides aient séché sur la lèvre extérieure, Rutledge a mélangé le rouge à lèvres liquide Maybelline Super Stay Matte Ink dans la teinte Dreamer avec le rouge à lèvres liquide Anastasia Beverly Hills à la pêche pour créer la nuance parfaite pour le teint d’Oprah, créant finalement un rose plus chaud à appliquer sur le centre de la lèvre.

«Ensuite, j’entre et remplis le centre de la lèvre», dit-il. «Je prends une partie de la couleur qui se trouve sur le périmètre extérieur et je l’amène vers l’intérieur. Comme vous pouvez le voir, ça commence à graduer les couleurs et ça commence à les mélanger… ce que ça fait, c’est que ça fait la moue à la lèvre. «

Pour ajouter une finition brillante, il a combiné le rouge à lèvres Anastasia Liquid en Beaming et le Kevyn Aucoin Glass Glow Lip en Crystal Clear et l’a appliqué peu au centre de la lèvre pour les faire ressortir. Une fois le brillant appliqué, à l’aide d’un pinceau propre, il est rentré une fois de plus pour s’assurer que toutes les lignes entre les couleurs étaient doucement mélangées pour créer un aspect cohérent.

«J’espère que vous avez appris un petit quelque chose, que vous avez pris quelques conseils sur ce que j’ai fait exactement pour réaliser la lèvre que j’ai faite sur Oprah, mais vous devez vous rappeler, à cause de son teint, les couleurs des lèvres que j’ai choisies vont semble plus que probablement différent sur elle que sur vous, alors expérimentez », a-t-il déclaré aux téléspectateurs. «Parcourez votre kit, jouez avec les couleurs, jouez avec les différents roses et pêches et voyez exactement comment ils agissent sur votre lèvre. Et amusez-vous! »

Tout comme le maquillage de Winfrey, il y avait un autre aspect de l’interview qui est devenu viral au-delà de ce qui a été révélé par Harry et Meghan: les meubles de patio.

Les chaises sur lesquelles Harry, Meghan et Oprah se sont assis pendant l’interview sont vendues par Christopher Knight, l’ancienne star de «Brady Bunch». Knight a partagé une photo sur Instagram posant à côté de meubles de patio, révélant la connexion inattendue.

« Dans l’interview sensationnelle d’Oprah avec le prince Harry et Meghan cette semaine, qui aurait pensé que les meubles auraient été remarqués du tout, mais c’était … et même pas par moi! » Knight a écrit dans la légende.

Il a poursuivi en ajoutant: «Je suis honoré que les chaises de patio de ma collection deviennent le siège du siège le plus fascinant de l’histoire récente.»