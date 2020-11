La maquilleuse de TWICE révèle le membre dont la peau est si parfaite qu’elle n’a même pas besoin de fond de teint

Même quand ils sont nus les jours de repos, tous les DEUX FOIS les membres sont indéniablement magnifiques. Mais, un membre en particulier a la peau donc impeccable, elle n’a même pas besoin de porter de fond de teint pendant les horaires! La maquilleuse du groupe a tout révélé dans une nouvelle interview avec ELLE Corée—Et attendez d’entendre la surprenante routine de soin de ce membre aussi!

Sans surprise, étant donné leur belle apparence, les membres de TWICE ont été vus en public avec un maquillage minimal à plusieurs reprises dans le passé. Beaucoup d’entre eux ont des visuels incroyablement étonnants, de maknae Tzuyu…

… Au leader Jihyo. Bien sûr, lorsqu’ils se produisent sur scène ou enregistrent pour un programme, les membres portent toujours un fond de teint pour rehausser leur beauté naturelle – à l’exception d’un membre en particulier.

Dans une nouvelle interview avec ELLE Corée, LULU Jia (l’un des principaux maquilleurs de TWICE) a révélé que le membre à la peau si parfaite qu’elle n’a pas besoin de fond de teint est …

Dahyun! Pendant des années, les membres et les fans ont surnommé Dahyun «Tofu» («Dubu» en coréen) à cause de sa peau douce, pâle et semblable au tofu. Maintenant, il s’avère que sa peau est aussi parfaite que jolie. dans le ELLE interview, la maquilleuse de TWICE a révélé que «Dahyun ne fait pas de maquillage de base [foundation]«. Au lieu de cela, l’équipe applique simplement un écran solaire pour protéger sa peau, puis applique son blush par-dessus.

Si vous avez déjà remarqué comment Dahyun porte généralement un fard à joues de type crème, vous savez maintenant pourquoi. Le maquilleur a poursuivi en disant que la crème rougit fortement la texture de la peau naturellement impeccable de Dahyun.

Elle a également noté que parce que le teint de Dahyun est si clair et sans tache, « il n’y a pas de couleur qui ne lui convient pas«. Mais l’équipe de maquillage aime le mieux les tons corail et pêche sur Dahyun, en ne l’appliquant que sur les pommes de ses joues « pour convenir à son image mignonne«.

Compte tenu de la perfection de la peau de Dahyun sans maquillage, il va de soi qu’elle doit avoir une routine de soins intensifs, n’est-ce pas? Détrompez-vous! Dans une interview au début de cette année, Dahyun a révélé qu’elle ne se souciait pas du tout des produits de soin de la peau! Au lieu de cela, elle garde sa peau impeccable en buvant beaucoup d’eau et en dormant beaucoup.

Elle a également partagé les mêmes conseils de soins de la peau dans un Séduire interview dans le magazine, notant que penser positivement semble également avoir un effet positif sur sa peau.