La mannequin russe Evgeniya Lvovna se penche en arrière dans son lit tout en portant de minuscules Daisy Dukes noirs

La mannequin de fitness russe Evgeniya Lvovna a épaté ses 1,2 million d’abonnés sur Instagram après avoir publié une mise à jour en double photo où elle a modelé une paire de Daisy Dukes noires assise sur son lit.

Le short en jean avait une silhouette mi-haute avec une ceinture qui se resserrait à son ventre pour mettre en valeur sa silhouette de sablier. La couleur noire du vêtement mettait en valeur la peau ensoleillée du mannequin. Dans le style caractéristique de Daisy Duke, l’ourlet du short était incroyablement court et se terminait à sa cuisse. L’ourlet était également inachevé, avec des fils lâches qui ajoutaient un autre accent à la mode.

Lvovna a associé les Daisy Dukes à un haut court moulant à manches courtes et à un petit col montant. Le haut était d’une superbe teinte bleu clair qui complétait parfaitement les yeux de Lvovna. Le matériau était composé d’un matériau nervuré qui flattait les courbes du modèle à leur meilleur avantage. Une petite ouverture peek-a-boo au niveau de la clavicule a ajouté un détail sensuel inattendu. Lvovna a également rendu le vêtement encore plus risqué en le nouant juste en dessous du buste, créant un ourlet raccourci qui exposait ses abdos toniques.

Pour la touche finale, «bébé ange» a été écrit sur le haut de la chemise dans un script incrusté de strass.

La star d’Instagram a coiffé ses cheveux en une partie profonde et elle a jeté ses mèches brunes ondulées en cascade sur son épaule gauche.

Lvovna a publié deux photos au total. Dans le premier, elle s’est redressée et a légèrement incliné la tête tout en jetant à la caméra un regard noir. Une jambe était pliée sur son corps et ses mains étaient posées sur sa cheville. L’autre jambe reposait sur le lit.

Dans le deuxième plan, elle s’est penchée en arrière tout en donnant aux fans le même regard.

Le décor du téléchargement semblait être une chambre avec une couette bleue et des oreillers bleu marine. Au-dessus de la tête de lit se trouvait de l’art abstrait qui reflétait une palette de couleurs similaire.

Dans sa légende, Lvovna a plaisanté sur la question de savoir si les fans seraient capables de deviner que le bleu était sa couleur préférée.

Les fans ont adoré le nouveau téléchargement et ont attribué au message environ 26 000 likes et environ 300 commentaires.

«Tu es superbe en bleu. Vous avez fière allure dans TOUT ou RIEN », a déclaré un utilisateur émerveillé, soulignant le compliment en ajoutant un certain nombre d’emojis, y compris le symbole du feu, une rose rouge et un visage qui s’embrasse.

« Absolument magnifique, votre regard est fascinant », a déliré une seconde.

« Tu es superbe et belle et magnifique et j’adore ta tenue », a ajouté un troisième.

«La beauté est complète ici», a proclamé un quatrième, concluant le commentaire par un emoji de visage de cœur.

Comme cela était précédemment couvert par L’Inquisitr, l’influenceuse russe avait assommé les réseaux sociaux plus tôt cette semaine après avoir montré son physique dans un bikini en cage.