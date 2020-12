La manière surprenante du réalisateur de «  Christmas Vacation  » a amené Warner Brothers à accepter une ouverture animée

Le film de vacances populaire, Les vacances de Noël de National Lampoon, est tout au sujet de Clark Griswold (Chevy Chase) essayant d’offrir à sa famille le Noël parfait. Mais avant même que lui et le reste des Griswolds ne soient à l’écran, les téléspectateurs voient un court clip animé du Père Noël livrant des cadeaux à leur maison. Et, tout comme le film, les choses ne se passent pas comme prévu.

Il s’avère que l’intro du film a été difficile à vendre. Vacances de Noël réalisation Jeremiah S. Chechik savait qu’il voulait une intro animée mais le studio derrière le film ne l’avait pas. Ainsi, le réalisateur est devenu créatif.

‘Christmas Vacation’ a une ouverture animée avec une chanson originale

Fans de Vacances de Noël sont probablement trop familiers avec les premières minutes du film. Le Père Noël et ses rennes arrivent à la maison Griswold pour livrer des cadeaux de Noël. Mais ce n’est pas une expérience agréable.

Tout comme la famille Griswold qui a plusieurs faux pas pendant la saison des vacances, le Père Noël aussi. Il tombe dans la neige, est électrocuté et a un incident malheureux avec leur cheminée avant de faire une sortie rapide pour que les Griswolds ne le voient pas.

Le clip de près de trois minutes joue pendant que Mavis Staples chante «Christmas Vacation», une chanson originale que Barry Mann et Cynthia Weil ont écrite spécifiquement pour le film, selon IMDb. Voir l’intégralité de l’intro sur YouTube.

Le réalisateur a montré au studio une mauvaise intro de « vacances de Noël »

Dans une interview de 2014 avec Rolling Stone, Chechik s’est réuni avec Chase et d’autres Vacances de Noël membres de la distribution. À un moment donné, le réalisateur a raconté comment l’intro animée du film est née. Produit par Warner Bros.et Hughes Entertainment – le cinéaste John Hughes a écrit le scénario – Checkik a rappelé que Warner Bros. n’était pas enthousiasmé par son idée.

« J’ai toujours voulu l’ouverture animée que vous voyez dans le film, mais Warners a hésité au prix de faire un titre animé », a-t-il déclaré.

Le réalisateur a poursuivi en disant qu’il avait décidé de montrer aux directeurs de studio une intro complètement fausse pour le film dans l’espoir qu’ils verraient sa vraie version et accepteraient de la financer.

«Alors plutôt que de me battre, j’ai conçu une autre séquence de titre avec une chanson de Noël chantée par un Jamaïcain qui avait l’air de n’avoir pas de dents et dont on pouvait à peine comprendre les mots», a-t-il déclaré. « Ensuite, la séquence de titre de remplacement ressemblait à un vieux film d’art français, avec des titres blancs sur fond noir. »

Son plan a fonctionné: «Quand j’ai proposé cela à Warner, ils ont dit: ‘Nous pensons que les titres animés sont geniaux», A ajouté Chechik.

‘Christmas Vacation’ présente des chansons de vacances de Bing Crosby, Ray Charles, et plus

La bande originale de la comédie de 1989 comprend des chansons classiques de Noël. «Mele Kalikimaka» de Bing Crosby joue alors que Clark fantasme sur la piscine. «Here Comes Santa Clause» de Gene Autry joue alors que la police locale se présente à la maison Griswold.

Il y a aussi un moment émouvant où Clark est assis dans le grenier à regarder de vieux films à la maison en écoutant «The Spirit of Christmas» de Ray Charles.

Vacances de Noël n’est pas sur Netflix mais ne vous inquiétez pas. Regardez les Griswolds à la télé, louez le film ou achetez un téléchargement numérique.

