La manière hilarante que Rihanna a inconsciemment aidé Kelly Rowland avec ses devoirs parentaux

L’illustre carrière de Kelly Rowland est souvent éclipsée par le méga-succès de son ancienne compagne de Destiny’s Child, Beyoncé. Mais Rowland est une artiste incroyable à part entière et a fait de beaux ajouts au catalogue R&B. Maintenant qu’elle est maman, Rowland partage ses conseils parentaux avec ses fans. L’un d’eux concerne un produit de la ligne FENTY Beauty de son amie Rihanna.

Il n’y a pas de querelle entre Rihanna et Beyoncé, selon Kelly Rowland

Rihanna (à gauche) et Kelly Rowland | Rich Fury / Getty Images

Rowland est amie avec Rihanna et Beyoncé, et cela n’a jamais été un problème pour elle. Malgré les rumeurs de tabloïd selon lesquelles Bey et RiRi se détestent, Rowland a assuré au New York Daily News que tout était faux. Rowland et Beyoncé sont toujours les meilleurs amis, et Rowland peut dire avec une certitude absolue qu’il n’y a pas de querelle.

Selon certaines sources médiatiques, Beyoncé en veut à Rihanna pour sa relation étroite avec le mari de la reine B, Jay-Z. Ils disent aussi que Rihanna était folle quand Beyoncé a sorti un album peu de temps après Rihanna. Mais Rowland prétend qu’il n’y a rien d’autre qu’un soutien entre les deux. Selon Rowland, «ce sont deux femmes qui se soutiennent. Le reste du monde commence la rivalité. Ce sont des femmes très sûres.

Kelly Rowland a utilisé les produits de beauté de Rihanna pour rendre la fée des dents très spéciale pour son fils

Rowland n’utiliserait probablement pas les produits de beauté de Rihanna s’il y avait une querelle entre Beyoncé et Rihanna. Après tout, Beyoncé est toujours sa meilleure amie. Ils sont peut-être passés à une carrière solo, mais ils sont des besties depuis avant la célébrité. Le fait que Rowland admette utiliser les produits de Rihanna est un signe certain qu’il n’y a pas de mauvais sang entre Beyoncé et la jeune artiste.

Rowland n’utilise pas seulement les produits pour l’usage auquel ils sont destinés. L’ancienne chanteuse de Destiny’s Child a déclaré à Ashley Graham sur son podcast Jolie grosse affaire qu’elle a utilisé l’un des produits de beauté FENTY de Rihanna comme poudre de fée, pour ajouter de la crédibilité à une note que la fée des dents a laissée à son fils. Selon Rowland, elle a utilisé la poudre bronzante FENTY pour faire une traînée de poussière menant au lit de son fils, puis a frotté la poussière sur toute la note.

«Je me réveille et littéralement – désolé, Rihanna – j’ai utilisé le Fenty Golden Bronzer et l’ai fait couler par la fenêtre dans toute sa chambre, et vous voyez cette petite poussière de fée partout. Et j’utilise un petit pinceau pour tracer une piste. Et je l’ai partout dans mes draps parce que cette nuit-là, il a couché avec nous, et j’étais tellement en colère. J’ai donc écrit une lettre et mis de la poussière de fée partout dans la lettre. Et il était comme: ‘Elle est venue! Elle est venue!’ Il m’a montré la piste et il a pensé que c’était la chose la plus cool.

Kelly Rowland est ouverte sur la façon dont elle élève son fils

Bonne fête des mères

C’est vraiment la plus grande chose qui m’arrive jamais !! Le plus beau, c’est que mon mari et mon fils étaient à part pour m’en faire un! Et je remercie Dieu de me faire confiance!

BONNE FÊTE DES MÈRES à toutes les mamans! ❤️❤️ pic.twitter.com/ITiPofE1kE – KELENDRIA ROWLAND (@KELLYROWLAND) 10 mai 2020

Rowland n’est pas la célébrité la plus ouverte. Elle était prudente de partager les détails de sa vie amoureuse avant d’épouser son mari. Maintenant qu’elle a un fils, Rowland n’a pas peur de partager la sagesse de sa mère avec le monde. Elle est ouverte aux fans sur la façon dont elle élève son fils pour qu’il aime ses racines noires et publie souvent des photos de lui sur les réseaux sociaux.

Mais Rowland a peut-être involontairement induit les fans en erreur sur le produit qu’elle utilisait pour la poussière de fée. Le FENTY Golden Bronzer est une poudre compacte et pressée. Bien que Rowland ait dit qu’elle avait utilisé une brosse pour tracer la piste, il est difficile d’imaginer obtenir suffisamment de produit au point qu’il était partout dans son lit cette nuit-là. Rowland a peut-être utilisé un liquide comme le Liquid Diamond Bomb Highlighter ou la bien nommée Fairy Bomb Shimmer Powder.