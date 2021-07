La manette PS5 retardée et à thème de McDonald’s Stream Week « n’est plus incluse »

Mise à jour le 31 juillet : McDonalds Australia a retardé sa semaine de diffusion en raison d’un problème avec le matériel promotionnel, comme détaillé dans une déclaration publiée à Press-Start : « Malheureusement, la semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et ne se poursuivra pas ce dimanche. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer une nouvelle date pour l’événement proposé pour le moment. Nous aurons de superbes prix, notamment les sweats à capuche du 50e anniversaire de Macca et des abonnements à 50 chaînes pour chaque streamer à offrir. Nous serons en contact avec le nouveau timing dès que nous l’aurons confirmé. Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans les supports promotionnels liés à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour tout inconvénient causé. La semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et les contrôleurs Sony PlayStation ne seront pas inclus dans le cadeau. »

Histoire originale :

Est-ce que ces contrôleurs PlayStation 5 récemment sortis en rouge et noir ne le faisaient pas vraiment pour vous ? Si votre réponse à cette question est oui et que vous vivez en Australie, vous pouvez plutôt essayer de gagner ce pad PS5 sur le thème de l’une des chaînes de restauration rapide les plus populaires de la planète. McDonald’s a créé son propre contrôleur en édition limitée, et nous vous laisserons décider si c’est totalement hideux ou non.

Vous avez des frites à gauche, un hamburger à droite et le logo McDonald’s au centre du pavé tactile. Vous êtes essentiellement une publicité ambulante (ou assise ?) pour la marque si vous en gagnez une, mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose pour quelqu’un de si passionné par Ronald McDonald. Alors que la manette et les déclencheurs ont été laissés seuls, le D-pad et les boutons du visage ont également été peints en jaune.

Il y a 50 de ces contrôleurs PS5 sur le thème de McDonald’s à gagner pour la communauté, et pour pouvoir le faire, vous devez regarder certains streamers sur Twitch. Ils joueront à Overwatch, Minecraft, FIFA 21 et Night in the Woods au cours des sept prochains jours. En veux-tu un? Sinon, faites campagne pour faire du repas Big Tasty un élément de menu permanent dans les commentaires ci-dessous.