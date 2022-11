La manette emblématique Xbox 360 de Microsoft est de retour après 17 ans

Hyperkin ramène l’emblématique manette Xbox 360 sur les consoles et PC modernes. Le fabricant d’accessoires l’a annoncé à l’occasion du 17e anniversaire de la Xbox 360. L’Hyperkin Xenon reprendra le design d’origine, mais sera modernisé à quelques endroits.

Le 22 novembre 2022, à l’occasion du 17e anniversaire de la sortie de la Xbox 360, Hyperkin a annoncé via Twitter qu’il relancerait la manette de la console culte de Microsoft. La manette de jeu sous licence officielle doit sortir sous le nom Xenon – le nom de code de la Xbox 360 avant son dévoilement officiel au salon des jeux vidéo et informatiques E3 en 2005. L’Hyperkin Xenon sera compatible avec les consoles Microsoft modernes et le PC, c’est-à-dire la Xbox Series S et X ainsi que Windows 10 et 11.

Hyperkin Xenon : design ancien avec une touche de modernité

La nouvelle édition du contrôleur Xbox 360 reprendra en grande partie l’ancien design selon les premières images de rendu d’Hyperkin. Le plus grand changement est probablement les boutons ajoutés pour le menu, l’affichage et le partage, car vous pouvez les trouver sur les contrôleurs actuels pour Xbox Series S et Series X. Une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs est également intégrée. Contrairement à l’original, cependant, la nouvelle édition ne fonctionnera qu’avec un câble : l’Hyperkin Xenon est connecté à la console ou au PC via un câble USB-C.

Hyperkin a également révélé les couleurs dans lesquelles la manette devrait apparaître. Vous pourrez donc choisir entre la Xbox 360 d’origine blanche, noire, rouge et rose. Cependant, le prix et la date de sortie ne sont pas encore connus. En prenant comme référence la réédition par Hyperkin du contrôleur Xbox original, sorti en 2017 sous le nom de Duke et au prix de 70 €, attendez-vous à un prix relativement élevé pour le Xenon.